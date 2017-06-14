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5 MyFitnessPal - простой и удобный счетчик калорий для Android, который содержит огромную базу пищевых продуктов с более чем 6 млн. наименований. Кроме этого стоит отметить функцию быстрого ввода данных о питании и тренировках, полную синхронизацию данных, отслеживание прогресса ваших друзей, а также возможность создания собственных блюд и упражнений, наличие статистики по основным питательным веществам, отчетов о динамике, индивидуальная постановка целей исходя из диетического профиля пользователя, калькулятор пищевой ценности рецептов и пр. Ключевые особенности MyFitnessPal: Пищевая база данных на более чем 6 000 000 наименований из любой страны и кухни мира.

Более 350 физических упражнений.

Ежедневные обновления.

Сканер штрих-кодов для удобного поиска продуктов по базе данных.

Статистика по калорийности и основным питательным веществам, включая белки, жиры, углеводы, сахара, клетчатку и холестерин.

Быстрый доступ к часто потребляемым продуктам и блюдам.

Возможность сохранять и повторно вносить в дневник целые приемы пищи.

Калькулятор пищевой ценности рецептов.

Добавление нескольких наименований одновременно.

Возможность создавать неограниченное количество собственных блюд.

Статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.

Возможность создавать неограниченное количество собственных упражнений.

Ввод собственных показателей по калориям.

Возможность отслеживать достижения друзей.

Индивидуальные цели исходя из вашего диетического профиля (возраст, пол, уровень активности и т. д.)

Возможность ставить собственные цели на основании рекомендаций врача, диетологи и т. д.

Динамика веса, объемов тела и других показателей.

Графики за различные отрезки времени для дополнительной мотивации.

Ежедневная сводка по основным питательным веществам и многое другое. MyFitnessPal для iOS Что нового в MyFitnessPal 6.5.6 для Android?

Приготовьтесь к новым достижениям с более быстрым и надежным MyFitnessPal. Этот релиз содержит исправления ошибок и значительное увеличение производительности, чтобы вы могли сфокусироваться на достижении целей и не отвлекаться. Зарегистрируйте прием пищи или тренировку и почувствуйте эти изменения.