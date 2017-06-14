MyFitnessPal для Android

MyFitnessPal 6.5.6 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MyFitnessPal 6.5.6 для AndroidОписание   Скачать MyFitnessPal 6.5.6 для AndroidСКАЧАТЬ (24,18 Мб) Скриншоты MyFitnessPal 6.5.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MyFitnessPal 6.5.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о MyFitnessPal 6.5.6 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MyFitnessPal - простой и удобный счетчик калорий для Android, который содержит огромную базу пищевых продуктов с более чем 6 млн. наименований.

Кроме этого стоит отметить функцию быстрого ввода данных о питании и тренировках, полную синхронизацию данных, отслеживание прогресса ваших друзей, а также возможность создания собственных блюд и упражнений, наличие статистики по основным питательным веществам, отчетов о динамике, индивидуальная постановка целей исходя из диетического профиля пользователя, калькулятор пищевой ценности рецептов и пр.

Ключевые особенности MyFitnessPal:

  •     Пищевая база данных на более чем 6 000 000 наименований из любой страны и кухни мира.
  •     Более 350 физических упражнений.
  •     Ежедневные обновления.
  •     Сканер штрих-кодов для удобного поиска продуктов по базе данных.
  •     Статистика по калорийности и основным питательным веществам, включая белки, жиры, углеводы, сахара, клетчатку и холестерин.
  •     Быстрый доступ к часто потребляемым продуктам и блюдам.
  •     Возможность сохранять и повторно вносить в дневник целые приемы пищи.
  •     Калькулятор пищевой ценности рецептов.
  •     Добавление нескольких наименований одновременно.
  •     Возможность создавать неограниченное количество собственных блюд.
  •     Статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.
  •     Возможность создавать неограниченное количество собственных упражнений.
  •     Ввод собственных показателей по калориям.
  •     Возможность отслеживать достижения друзей.
  •     Индивидуальные цели исходя из вашего диетического профиля (возраст, пол, уровень активности и т. д.)
  •     Возможность ставить собственные цели на основании рекомендаций врача, диетологи и т. д.
  •     Динамика веса, объемов тела и других показателей.
  •     Графики за различные отрезки времени для дополнительной мотивации.
  •     Ежедневная сводка по основным питательным веществам и многое другое.
Что нового в MyFitnessPal 6.5.6 для Android?
  • Приготовьтесь к новым достижениям с более быстрым и надежным MyFitnessPal. Этот релиз содержит исправления ошибок и значительное увеличение производительности, чтобы вы могли сфокусироваться на достижении целей и не отвлекаться. Зарегистрируйте прием пищи или тренировку и почувствуйте эти изменения.
Скриншоты MyFitnessPal:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 575
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

Таймер Табата 1.3.7 для Android

Таймер Табата – методика Идзуми Табата позволяет улучшить физические показатели организма, уменьшить жировую ткань и держать мышцы в тонусе. Используйте всего четыре

Twilight 7.3 для Android

Twilight – приложение по времени суток автоматически настраивает ваш экран. После захода солнца и в темное время суток утилита фильтрует голубой спектр дисплея и

MyFitnessPal 6.5.6 для Android

Счетчик калорий с большой пищевой базой данных и быстрым вводом данных о питании и упражнениях. Приложение может запоминать ваши любимые блюда, добавлять несколько

АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для Android

АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае

Solar Activity Monitor Widget 3.4.1 для Android

Solar Activity Monitor Widget – геомагнитная солнечная активность может стать причиной плохого самочувствия или повлиять на точность работы электронных приборов. С

Brainwave Tuner Lite 4.0 для Android

Brainwave Tuner Lite - утилита для Android-смартфонов, которая поможет настроить волны ваш головного мозга на нужную волну. Вы сможете лучше сконцентрироваться на

скачать Adguard

Отзывы о программе MyFitnessPal

Admin

Отзывов о программе MyFitnessPal 6.5.6 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 