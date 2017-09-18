Butt Trainer - приложение для упражнений и быстрых тренировок, чтобы очертить ягодицы. Сбросьте вес, избавьтесь от жировых отложений, постройте тело под смелое бикини и получите шикарно очерченный зад, который вы всегда хотели, следуя нашим обучающим видео и простым в использовании планам - в любое время, в любом месте.
Реалистичный аватар Энджи ведет более 50 обучающих видеороликов HD качества, которые помогут вам получить тонус мышц, красиво очерченный зад и улучшенную общую физическую форму, которую вы всегда хотели.
Особенности Butt Trainer:
Реалистичный тренер-аватар Энджи продемонстрирует вам различные упражнения шаг за шагом.
Более 50 HD видео для тренировки ягодиц.
Регулируемый уровень: три уровня спортивной подготовки.
Промежуточные тренировки, в том числе: 7-минутная тренировка, упругий зад и другие.
Мои тренировки: создавайте собственные тренировки с учетом ваших проблемных зон (например бедра), целей и ежедневного расписания.
Выбирайте упражнения для вашего личного фитнес уровня.
Более 50 уникальных "Советов дня".
Работает на смартфонах и планшетах.
Голосовой тренер для простых для следования инструкций.
Не требуется абсолютно никаких тренажеров - приседания, выпады и тонизирующие дополнения в любое время, в любом месте.
Улучшение общей подготовки, мышечная сила и тонус, стабилизирование и управление весом.
Делитесь фитнес достижениями и советами через Facebook, Twitter, G+ и WhatsApp.
Отслеживайте сеансы тренировок и общий прогресс с использованием подробных графиков.
Что нового в Butt Trainer 1.5 для Android?
Chromecast: хватит мучаться с маленькими дисплеями! Используй Chromecast, чтобы транслировать видео упражнений на экран компьютера или ТВ.