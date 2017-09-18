Butt Trainer для Android

Butt Trainer 1.5 для Android

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Описание Butt Trainer 1.5 для AndroidОписание   Скачать Butt Trainer 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (35,04 Мб) Скриншоты Butt Trainer 1.5 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Butt Trainer 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Butt Trainer 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Butt Trainer - приложение для упражнений и быстрых тренировок, чтобы очертить ягодицы. Сбросьте вес, избавьтесь от жировых отложений, постройте тело под смелое бикини и получите шикарно очерченный зад, который вы всегда хотели, следуя нашим обучающим видео и простым в использовании планам - в любое время, в любом месте.

Реалистичный аватар Энджи ведет более 50 обучающих видеороликов HD качества, которые помогут вам получить тонус мышц, красиво очерченный зад и улучшенную общую физическую форму, которую вы всегда хотели.

Особенности Butt Trainer:

  • Реалистичный тренер-аватар Энджи продемонстрирует вам различные упражнения шаг за шагом.
  • Более 50 HD видео для тренировки ягодиц.
  • Регулируемый уровень: три уровня спортивной подготовки.
  • Промежуточные тренировки, в том числе: 7-минутная тренировка, упругий зад и другие.
  • Мои тренировки: создавайте собственные тренировки с учетом ваших проблемных зон (например бедра), целей и ежедневного расписания.
  • Выбирайте упражнения для вашего личного фитнес уровня.
  • Более 50 уникальных "Советов дня".
  • Работает на смартфонах и планшетах.
  • Голосовой тренер для простых для следования инструкций.
  • Не требуется абсолютно никаких тренажеров - приседания, выпады и тонизирующие дополнения в любое время, в любом месте.
  • Улучшение общей подготовки, мышечная сила и тонус, стабилизирование и управление весом.
  • Делитесь фитнес достижениями и советами через Facebook, Twitter, G+ и WhatsApp.
  • Отслеживайте сеансы тренировок и общий прогресс с использованием подробных графиков.
Что нового в Butt Trainer 1.5 для Android?
  • Chromecast: хватит мучаться с маленькими дисплеями! Используй Chromecast, чтобы транслировать видео упражнений на экран компьютера или ТВ.
Скриншоты Butt Trainer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Китайскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 109
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе Butt Trainer

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