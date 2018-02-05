Женский журнал – установив приложение, вы узнаете все хитрости и секреты женской красоты. Тут вы найдете обширную информацию и советы о моде, здоровье, секретах макияжа, узнаете о тонкостях психологии и чувств. Любительницы спорта найдут для себя статьи о фитнесе, физических упражнениях, диете и здоровому питанию. С Женским журналом вам не придется скучать, так как ежедневно вас будет ожидать новая полезная и интересная информация.

Приложение работает и без интернета, в этом случае доступ осуществляется только к разделу «Избранное». Возможности журнала включают сортировку избранного по категориям, удобную навигацию, сохранение изображений в Галерее и возможность делиться интересной информацией с друзьями в социальных сетях.