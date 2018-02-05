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Женский журнал для Android

Женский журнал 1.3.5 для Android

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Описание Женский журнал 1.3.5 для AndroidОписание   Скачать Женский журнал 1.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (4,61 Мб) Скриншоты Женский журнал 1.3.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Женский журнал 1.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Женский журнал 1.3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Женский журнал – установив приложение, вы узнаете все хитрости и секреты женской красоты. Тут вы найдете обширную информацию и советы о моде, здоровье, секретах макияжа, узнаете о тонкостях психологии и чувств. Любительницы спорта найдут для себя статьи о фитнесе, физических упражнениях, диете и здоровому питанию. С Женским журналом вам не придется скучать, так как ежедневно вас будет ожидать новая полезная и интересная информация.

Приложение работает и без интернета, в этом случае доступ осуществляется только к разделу «Избранное». Возможности журнала включают сортировку избранного по категориям, удобную навигацию, сохранение изображений в Галерее и возможность делиться интересной информацией с друзьями в социальных сетях.

 

Скриншоты Женский журнал:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 375
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт - другое
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