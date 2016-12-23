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5 Бизон ТВ – предоставит доступ к большому количеству российских телеканалов. Обширный список каналов, телепрограмма, удобный встроенный плеер, простой интерфейс, возможность добавить свой канал – все это можно отнести к достоинствам приложения. Помимо телеканалов, в приложении присутствует фильмотека, где можно просмотреть или скачать кинофильм. Следует учитывать, что часть каналов может находиться в «платной подписке», за который придется доплачивать отдельно. В случае ее отсутствия, качество контента будет ограничено форматом 480p.