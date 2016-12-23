Программы для Android » Видео » Плееры » Бизон ТВ 1.0.440 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Бизон ТВ для Android

Бизон ТВ 1.0.440 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Бизон ТВ 1.0.440 для AndroidОписание   Скачать Бизон ТВ 1.0.440 для AndroidСКАЧАТЬ (5,02 Мб) Скриншоты Бизон ТВ 1.0.440 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Бизон ТВ 1.0.440 для AndroidСтатистика   Отзывы о Бизон ТВ 1.0.440 для AndroidОтзывы (9)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Бизон ТВ – предоставит доступ к большому количеству российских телеканалов. Обширный список каналов, телепрограмма, удобный встроенный плеер, простой интерфейс, возможность добавить свой канал – все это можно отнести к достоинствам приложения.

Помимо телеканалов, в приложении присутствует фильмотека, где можно просмотреть или скачать кинофильм. Следует учитывать, что часть каналов может находиться в «платной подписке», за который придется доплачивать отдельно. В случае ее отсутствия, качество контента будет ограничено форматом 480p.

Скриншоты Бизон ТВ:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 164
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
 Программа Бизон ТВ отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Бизон ТВ

Олег про Бизон ТВ 1.0.436 для Android [22-11-2016]

5+++
| | Ответить

артем про Бизон ТВ 1.0.436 для Android [29-10-2016]

все прикрасно не глючит
| | Ответить

Олег про Бизон ТВ 1.0.436 для Android [15-10-2016]

Круто супер классно
| | Ответить

Boiko про Бизон ТВ 1.0.436 для Android [12-10-2016]

Супер
| | Ответить

владимир про Бизон ТВ 1.0.436 для Android [06-10-2016]

Все понравилось
| | Ответить

Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Battery Doctor

Фотосканер

Yahoo Погода

GPS status

MAPS.ME

Booking.com

SoundHound

DU Speed Booster

Inbox

AppMgr III (App 2 SD)

Angry Birds

SimCity BuildIt

Temple Run 2

Angry Birds Go!

MyScore

 
 