RamMap для Windows

RamMap 1.51

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Описание RamMap 1.51Описание   Скачать RamMap 1.51СКАЧАТЬ (301 Кб) Скриншоты RamMap 1.51Скриншоты (6)   Статистика RamMap 1.51Статистика   Отзывы о RamMap 1.51Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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RamMap - небольшая системная утилита для оценки использования оперативной памяти вашего компьютера. Этот инструмент анализирует все процессы на ПК и в наглядном виде показывает, что же "поглощает" ресурсы оперативки в данный момент: работающие программы и службы, драйвера, ядро операционки, различные компоненты и модули, библиотеки и т.д.

Кроме того, тут можно детально увидеть каждый рабочий процесс, познакомиться с общей и расширенной информацией о файле, сохранить текущее состояние оперативки для последующего анализа, обновить данные использования RAM-памяти и применить некоторые другие опции.

В целом, все достаточно просто, но вместе с тем информативно - оценив, что больше всего расходует ресурсы оперативной памяти, вы сможете принять соответствующие меры и повысить быстродействие и производительность своей конфигурации железа.

Скриншоты RamMap:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 002
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОперативная память
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