UltraSearch для Windows

UltraSearch 2.20

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Описание UltraSearch 2.20Описание   Скачать UltraSearch 2.20СКАЧАТЬ (7,2 Мб) Скриншоты UltraSearch 2.20Скриншоты (5)   Статистика UltraSearch 2.20Статистика   Отзывы о UltraSearch 2.20Отзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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UltraSearch - инструмент для быстрого поиска на ПК любых типов файлов и папок. Отличие программы от аналогов состоит в прямом обращении к главной файловой таблице NTFS-разделов жесткого диска, а не обычной индексации файлов. Поиск может задан как по названию файла (директории), так и по его расширению, а результаты отображаются в главном окошке еще в момент ввода поискового запроса.

Для каждого найденного элемента доступна дополнительная информация: размер файла, дата создания (изменения), путь размещения, тип файла и др. Поисковый результат можно сортировать по различным фильтрам, а также сохранить в файл (TXT, RTF, HTML, CSV Excel) или распечатать.

Если нужно какие-то файлы или папки скрыть в результатах поиска, то предусмотрена форма исключений. Удобно, что программа хорошо интегрируется с Проводником Windows, что позволяет переходить в контекстное меню прямо из приложения и наоборот.

Скриншоты UltraSearch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 324
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе UltraSearch

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