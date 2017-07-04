Zback для Windows

Zback 2.87.0.b

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Описание Zback 2.87.0.bОписание   Скачать Zback 2.87.0.bСКАЧАТЬ (604 Кб) Скриншоты Zback 2.87.0.bСкриншоты (7)   Статистика Zback 2.87.0.bСтатистика   Отзывы о Zback 2.87.0.bОтзывы (0)  
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Zback - программа для синхронизация и резервного копирования файлов и папок на компьютере, в том числе и на съемных носителях. Приложение имеет простой интуитивно понятный интерфейс и не вызывает проблем в настройке. При бекапе нужно зайти на вкладку Simple Back, указать папку с данными для резервирования и целевую директорию, где и будет храниться копия. В этой же вкладке выполняется и восстановление информации, когда это понадобится.

Синхронизация происходит аналогично: на вкладке Simple Sync выберите начальную папку и папку, куда будут копироваться файлы. На вкладке Manual вы найдете дополнительные инструменты для работы с файлами: обновление бекапа, копирование всех файлов, создание зеркала с данными (для облачных сервисов), удаление и др. Здесь же можно фильтровать данные по маске, дате и пр. параметрам.

В целом, все понятно и удобно. Теперь, если вам нужно будет создать резервную копию файлов с важными данными или иметь их самую актуальную версию на съемном носителе, то сделайте это комфортно с программой Zback.

Скриншоты Zback:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 140
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация
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