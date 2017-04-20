NeoAxis 3D Engine для Windows

NeoAxis 3D Engine 3.5

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Описание NeoAxis 3D Engine 3.5Описание   Скачать NeoAxis 3D Engine 3.5СКАЧАТЬ (440,63 Мб) Скриншоты NeoAxis 3D Engine 3.5Скриншоты (7)   Статистика NeoAxis 3D Engine 3.5Статистика   Отзывы о NeoAxis 3D Engine 3.5Отзывы (1)  
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NeoAxis 3D Engine - мощная универсальная среда для разработки 3D-проектов разной направленности: видеоигр, тренажеров, систем виртуальной реальности, визуализации, создания оконных приложений и т.д.

Данная платформа эффективно используется как основа преподавания навыков работы с современными технологиями в области 3D графики. В состав пакета входят такие инструменты разработки как:

  • Редактор ресурсов - управления ресурсами проекта (редактор физических моделей, редактор систем частиц, редактор пользовательского интерфейса, редактор материалов, редактор объектов логики проекта, утилита для импорта 3D моделей, утилита для настройки шрифтов, редактор для настройки 3D моделей).
  • Редактор карт - для создания уровней (редактор ландшафтов на базе карты высот, инструмент для расчета поиска пути на базе Navigation Mesh, инструмент для расчета поиска пути на базе двумерной сетки, редактор настройки полноэкранных эффектов, менеджер бликов линз камеры).
  • Дополнительные утилиты - конфигуратор (общая настройка движка), компилятор кеша шейдеров (оптимизация времени загрузки движка), инструмент для подготовки конечного продукта (подготовка конечного продукта для определенной платформы).
  • Физическая система - современный физический движок NVIDIA PhysX, реалистичная физика автомобиля, физика танка, регдолл.
  • Набор экранных эффектов - Screen Space Ambient Occlusion, Depth of Field, Volumetic Light Scattering (God Rays), Lens effects, Bloom, Lookup table color correction, Motion Blur, Radial blur, Vignetting, Grayscale effect.
  • Система пользовательского интерфейса - готовый набор элементов управления (Button, CheckBox, ComboBox, EditBox, ListBox, ScrollBar, TabControl, TextBox, VideoBox, WebBrowserControl), поддержка отображения веб-страниц внутри приложения, рендеринг пользовательского интерфейса в 3D пространстве, контрол для отображения 3D сцены, поддержка проигрывания видео, поддержка юникода и локализации.
  • Анимация 3D моделей - скелетная, покадровая, анимирование с помощью специального формата для настройки алгоритма смешивания анимации (Animation Tree), управление положением костей из программного кода.
  • Встроенная поддержка сети - встроенная поддержка сети на базе клиент-серверной архитектуры, простая настройка синхронизации объектов по сети, приложение для выделенного сервера.
  • Компоненты для поиска пути - поиск пути на базе Navigation Mesh, поиск пути на базе двумерной сетки.

Как видно, приложение имеет интуитивно понятный и богатый набор инструментов, а также примеры создания различных типов проектов и набор демонстрационных карт, так что вы можете без труда сразу же опробовать все возможности программы.

Что нового в NeoAxis 3D Engine 3.5?
  • обновлен дизайн редакторов
  • добавлен инструмент для простого импорта 3D моделей
  • обновлены демонстрационные карты, а также сделаны другие менее значительные изменения и исправления ошибок.
Скриншоты NeoAxis 3D Engine:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 696
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Средства разработки
 Программа NeoAxis 3D Engine отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе NeoAxis 3D Engine

MICHAEL про NeoAxis 3D Engine 3.4 [15-04-2017]

Прога для не профи просто КЛАСС!!!!!!!
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