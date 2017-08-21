Reg Converter для Windows

Reg Converter 1.1

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Описание Reg Converter 1.1Описание   Скачать Reg Converter 1.1СКАЧАТЬ (437 Кб) Скриншоты Reg Converter 1.1Скриншоты (4)   Статистика Reg Converter 1.1Статистика   Отзывы о Reg Converter 1.1Отзывы (0)  
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Reg Converter - бесплатная портативная утилита конвертирования данных формата .reg (данные реестра) в форматы .bat, .vbs или .au3. Это может пригодиться для тех файлов, которым нужны права администратора при объединении в реестре, или для их автоматической установки.

Инструмент прост в работе и не требует специальных навыков. Чтобы преобразовать любой REG-файл нужно добавить его в меню программы через специальную форму или просто перетащить (drag-n-drop). Ну а дальше определитесь с выходным форматом и приступайте к конвертированию.

Из дополнительных возможностей стоит отметить поддержку работы с буфером обмена, добавление программы в контекстное меню Проводника Windows, управление из командной строки и др. опции.

Что нового в Reg Converter 1.1?
  • Добавлена поддержка русского языка
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Reg Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 174
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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