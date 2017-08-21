Reg Converter - бесплатная портативная утилита конвертирования данных формата .reg (данные реестра) в форматы .bat, .vbs или .au3. Это может пригодиться для тех файлов, которым нужны права администратора при объединении в реестре, или для их автоматической установки.

Инструмент прост в работе и не требует специальных навыков. Чтобы преобразовать любой REG-файл нужно добавить его в меню программы через специальную форму или просто перетащить (drag-n-drop). Ну а дальше определитесь с выходным форматом и приступайте к конвертированию.

Из дополнительных возможностей стоит отметить поддержку работы с буфером обмена, добавление программы в контекстное меню Проводника Windows, управление из командной строки и др. опции.