CCleaner 5.33.6162
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря
Vit Registry Fix 9.5.9 Free
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и
Reg Organizer 7.81
Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и конфигурационных файлов. С помощью приложения можно чистить реестр, искать
CCleaner Portable 5.33.6162
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора
Autoruns 13.71
Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы
Starter 5.6.2.9
Starter - Позволяет управлять запуском программ при старте Windows (Автозагрузка, реестр) и немного процессами. Позволяет комфортно редактировать содержание папки