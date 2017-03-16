Пикабу для Android

Пикабу 3.2.31 для Android

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Описание Пикабу 3.2.31 для AndroidОписание   Скачать Пикабу 3.2.31 для AndroidСКАЧАТЬ (3,34 Мб) Скриншоты Пикабу 3.2.31 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Пикабу 3.2.31 для AndroidСтатистика   Отзывы о Пикабу 3.2.31 для AndroidОтзывы (0)  
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Пикабу - неофициальный клиент одного из крупнейших информационно-развлекательнох сообществ рунета - Пикабу, весь контент которого создают пользователи, а администрация ресурса лишь следит за порядком и соблюдением правил.

Все добавленные новости и комментарии имеют свой рейтинг. Новости на главной странице формируются по особому алгоритму, который отображает в топе наиболее актуальные посты на данный момент.

Присутствует 3 основных раздела: "Горячее" (который в свою делится на 2 подраздела: "по времени", где отображаются недавно добавленные и набирающие популярность новости и "по актуальности", где отображаются наиболее популярные на данный момент посты.), "Лучшее" и "Свежее".

"Лучшее" - новости отсортированы по рейтингу. Можно посмотреть лучшие посты за 24 часа, неделю, месяц или за все время существования сайта. В "Свежем" показаны только что добавленные новости, это бесконечная лента с более чем миллионом постов.

Что нового в Пикабу 3.2.31 для Android?
  • Кардинально изменена система авторизации в связи с вводом капчи на сайте.
  • Появилась возможность авторизовываться через социальные сети.
  • Время идет и операционные системы стареют. Мы отказались от поддержки старых версий, чтобы иметь возможно ввести целый ряд новых фишек в приложение. Отныне поддерживается Android от версии Jelly Bean и выше.
Скриншоты Пикабу:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 236
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе Пикабу

Admin

Отзывов о программе Пикабу 3.2.31 для Android пока нет, можете добавить...

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