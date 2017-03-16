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Все добавленные новости и комментарии имеют свой рейтинг. Новости на главной странице формируются по особому алгоритму, который отображает в топе наиболее актуальные посты на данный момент.

Присутствует 3 основных раздела: "Горячее" (который в свою делится на 2 подраздела: "по времени", где отображаются недавно добавленные и набирающие популярность новости и "по актуальности", где отображаются наиболее популярные на данный момент посты.), "Лучшее" и "Свежее".

"Лучшее" - новости отсортированы по рейтингу. Можно посмотреть лучшие посты за 24 часа, неделю, месяц или за все время существования сайта. В "Свежем" показаны только что добавленные новости, это бесконечная лента с более чем миллионом постов.