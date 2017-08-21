Total Audio Converter - универсальный аудио конвертер с продуманным интерфейсом. С лёгкостью конвертирует любые аудиотреки и оцифрует CD-диски с помощью встроенного
Отзывы о программе CDex
Klayd.Barrou про CDex 1.83 Final [07-04-2017]
В начале не находила привод, когда удалил виртуальные приводы в Демоне, нашла . А так вполне нормальная прога. | | Ответить
nadd57 про CDex 1.77 Final [22-01-2015]
Увидел впервые очень давно! Пользуюсь редко, НО, обучить женщин-экономистов пользованию прогой - 30 секунд. Качество и у меня и у них шикарное! | | Ответить
LostHot про CDex 1.70 beta 2 [18-10-2013]
Когда мне нужно было свою коллекцию CD рипнуть в MP3, лучше CDex я ничего тогда не нашел. Сейчас на новом компе у меня версия 1.70 b, работает отлично! Скачал и очень рад, CDex-The Best! | | Ответить
Дмитрий про CDex 1.70 beta 2 [16-09-2012]
Друзья,из mp3 в обычный формат можно перевести? | 2 | Ответить
Abucalip про CDex 1.70 beta 2 [30-08-2011]
Как по сложившейся традиции я каждый год оставляю отзыв данной программе. Последний отзыв оставлял 23-07-2010, а предпоследний 11-09-2009. Так вот, пользуюсь этой программой уже почти два года, очень доволен, качественно конвертирует CD в MP3, ещё очень удобна тем, что позволяет конвертировать WAV в MP3, а большинство диктофонов записывает именно в WAV. Огромное спасибо разработчикам. Самое главное, что программу сделали настолько хорошо, что даже не требуется выпускать обновлений - за всё время работы я не обнаружил ни одного бага. | | Ответить