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Audiograbber 1.83 Special Edition Audiograbber - граббер аудио-дисков, служащий для переписывания музыкальных трэков с CD на жесткий диск компьютера в формате WAV/MP3/WMA (при наличии соответствующих Reaper 5.35 Reaper - очень мощная цифровая рабочая станция (DAW). Позволяет записывать, подготавливать, редактировать и создавать многоканальные аудио треки. Содержит множество Total Audio Converter 5.2.150 Total Audio Converter - универсальный аудио конвертер с продуманным интерфейсом. С лёгкостью конвертирует любые аудиотреки и оцифрует CD-диски с помощью встроенного