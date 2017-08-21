CDex для Windows

CDex 1.91 Final

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Описание CDex 1.91 FinalОписание   Скачать CDex 1.91 FinalСКАЧАТЬ (19,69 Мб) Скриншоты CDex 1.91 FinalСкриншоты (3)   Статистика CDex 1.91 FinalСтатистика   Отзывы о CDex 1.91 FinalОтзывы (45)  
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4.61 из 5, всего оценок - 198
  • Рейтинг программы - 4.61 из 5
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CDex - программа для записи аудио-дорожек непосредственно с CD в WAV или MP3 файлы. Также позволяет конвертировать WAV файлы в формат MP3, использовать другие кодеры. Работает с тэгами, cdplayer.ini.

Что нового в CDex 1.91 Final?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты CDex:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Испанский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)4 / 119 831
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы - Конверторы
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Отзывы о программе CDex

Klayd.Barrou про CDex 1.83 Final [07-04-2017]

В начале не находила привод, когда удалил виртуальные приводы в Демоне, нашла . А так вполне нормальная прога.
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nadd57 про CDex 1.77 Final [22-01-2015]

Увидел впервые очень давно! Пользуюсь редко, НО, обучить женщин-экономистов пользованию прогой - 30 секунд. Качество и у меня и у них шикарное!
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LostHot про CDex 1.70 beta 2 [18-10-2013]

Когда мне нужно было свою коллекцию CD рипнуть в MP3, лучше CDex я ничего тогда не нашел. Сейчас на новом компе у меня версия 1.70 b, работает отлично! Скачал и очень рад, CDex-The Best!
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Дмитрий про CDex 1.70 beta 2 [16-09-2012]

Друзья,из mp3 в обычный формат можно перевести?
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Abucalip про CDex 1.70 beta 2 [30-08-2011]

Как по сложившейся традиции я каждый год оставляю отзыв данной программе. Последний отзыв оставлял 23-07-2010, а предпоследний 11-09-2009. Так вот, пользуюсь этой программой уже почти два года, очень доволен, качественно конвертирует CD в MP3, ещё очень удобна тем, что позволяет конвертировать WAV в MP3, а большинство диктофонов записывает именно в WAV. Огромное спасибо разработчикам. Самое главное, что программу сделали настолько хорошо, что даже не требуется выпускать обновлений - за всё время работы я не обнаружил ни одного бага.
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