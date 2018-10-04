Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д. Бывает, что со временем диски вашего ПК заполняются настолько, что нормально работать уже не получается. В этом случае нужно проводить чистку дисков и удалять ненужную информацию. Однако, целесообразно для начала проверить наличие дублирующихся файлов, которые могут иметь даже разное название, но только занимают ценное дисковое пространство. Это приложение может вести поиск как на локальных дисках, так и на съемных носителях и сетевых ресурсах.

Программа проводит побайтовое сравнение файлов в заданной директории, позволяя находить копии файлов по нескольким критериям - имя, расширение, размер, дата создания. Когда поиск будет завершен, перед вами появится список со всеми дубликатами, доступный для экспорта в HTML, CSV и TXT форматы. Тут же можно выбранные элементы скопировать, переименовать, переместить или удалить. Удобно, что для графических файлов доступен их просмотр, чтобы сразу оценить содержимое.

После такой чистки может оказаться, что вы освободили несколько гигабайтов пространства, что повлияет на скорость работы ПК, его отзывчивость и производительность. Так что наведите порядок на своей машине, удалив ненужные дубликаты с помощью приложения Duplicate File Finder.