Aqua Mail - приложение для удобной работы с Интернет- и Exchange-почтой на Android-устройствах. Позволяет быстро настраивать параметры для таких почтовых сервисов как Яндекс, Рамблер, Mail.ru, Front.ru, Gmail, Yahoo, Hotmail и других - поддерживается работа со многими почтовыми серверами по стандартным протоколам (POP3, IMAP, SMTP) или по протоколу EWS (Microsoft Exchange Web Services).

Приложение имеет много настроек "под себя": push-уведомления, виджеты о новых сообщениях, оформление текста, подгонка сообщений под экран, отдельные параметры для Wi-Fi и мобильных сетей и многое другое. Возможна архивация и восстановление настроек через Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.com.

Базовая (бесплатная) версия программы позволяет иметь не более двух учетных записей. Кроме того, в исходящих сообщениях присутствует подпись с ссылкой на сайт разработчика.