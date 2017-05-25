Aqua Mail для Android

Aqua Mail 1.9.1-360 для Android

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Описание Aqua Mail 1.9.1-360 для AndroidОписание   Скачать Aqua Mail 1.9.1-360 для AndroidСКАЧАТЬ (8,13 Мб) Скриншоты Aqua Mail 1.9.1-360 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Aqua Mail 1.9.1-360 для AndroidСтатистика   Отзывы о Aqua Mail 1.9.1-360 для AndroidОтзывы (0)  
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Aqua Mail - приложение для удобной работы с Интернет- и Exchange-почтой на Android-устройствах. Позволяет быстро настраивать параметры для таких почтовых сервисов как Яндекс, Рамблер, Mail.ru, Front.ru, Gmail, Yahoo, Hotmail и других - поддерживается работа со многими почтовыми серверами по стандартным протоколам (POP3, IMAP, SMTP) или по протоколу EWS (Microsoft Exchange Web Services).

Приложение имеет много настроек "под себя": push-уведомления, виджеты о новых сообщениях, оформление текста, подгонка сообщений под экран, отдельные параметры для Wi-Fi и мобильных сетей и многое другое. Возможна архивация и восстановление настроек через Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.com.

Базовая (бесплатная) версия программы позволяет иметь не более двух учетных записей. Кроме того, в исходящих сообщениях присутствует подпись с ссылкой на сайт разработчика.

Что нового в Aqua Mail 1.9.1-360 для Android?
  • Исправление: иконка "три точки" (Меню) отсутствовала на некоторых телефонах.
  • Exchange: синхронизация контактов (с приложением Контакты).
  • Обновлённый дизайн: добавление учётной записи, отображение сообщений.
Скриншоты Aqua Mail:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 277
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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