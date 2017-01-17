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5 GrapeRDP - java RDP-клиент, обеспечивающий протокол удаленного рабочего стола от Microsoft, позволяя осуществлять терминальную сессию Windows. Среди возможностей приложения можно выделить такие особенности: соединение с терминальным сервером,

автоматическая подстановка логина и пароля,

поддержка различных разрешений и глубины цвета,

поддержка различных кодовых страниц,

поддержка различных типов и раскладок клавиатур,

запуск программ в оболочке,

установка рабочего каталога

перенаправление звука,

перенаправление буфера обмена,

перенаправление локальных и сетевых принтеров,

перенаправление смарт карт,

перенаправление файловых систем и другое. Что нового в GrapeRDP 0.12?

Русифицирован. Добавлен визуальный конфигуратор.