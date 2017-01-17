GrapeRDP 0.12
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GrapeRDP - java RDP-клиент, обеспечивающий протокол удаленного рабочего стола от Microsoft, позволяя осуществлять терминальную сессию Windows. Среди возможностей приложения можно выделить такие особенности:
соединение с терминальным сервером,
автоматическая подстановка логина и пароля,
поддержка различных разрешений и глубины цвета,
поддержка различных кодовых страниц,
поддержка различных типов и раскладок клавиатур,
запуск программ в оболочке,
установка рабочего каталога
перенаправление звука,
перенаправление буфера обмена,
перенаправление локальных и сетевых принтеров,
перенаправление смарт карт,
перенаправление файловых систем и другое.
Что нового в GrapeRDP 0.12?
Русифицирован. Добавлен визуальный конфигуратор.
Скриншоты GrapeRDP: