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GrapeRDP для Windows

GrapeRDP 0.12

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Описание GrapeRDP 0.12Описание   Скачать GrapeRDP 0.12СКАЧАТЬ (1,6 Мб) Скриншоты GrapeRDP 0.12Скриншоты (1)   Статистика GrapeRDP 0.12Статистика   Отзывы о GrapeRDP 0.12Отзывы (0)  
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GrapeRDP - java RDP-клиент, обеспечивающий протокол удаленного рабочего стола от Microsoft, позволяя осуществлять терминальную сессию Windows. Среди возможностей приложения можно выделить такие особенности:

  • соединение с терминальным сервером,
  • автоматическая подстановка логина и пароля,
  • поддержка различных разрешений и глубины цвета,
  • поддержка различных кодовых страниц,
  • поддержка различных типов и раскладок клавиатур,
  • запуск программ в оболочке,
  • установка рабочего каталога
  • перенаправление звука,
  • перенаправление буфера обмена,
  • перенаправление локальных и сетевых принтеров,
  • перенаправление смарт карт,
  • перенаправление файловых систем и другое.
Что нового в GrapeRDP 0.12?
  • Русифицирован. Добавлен визуальный конфигуратор.
Скриншоты GrapeRDP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование

Отзывы о программе GrapeRDP

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