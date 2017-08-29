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Угадай Футбольный Клуб для Android

Угадай Футбольный Клуб 1.5 для Android

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Описание Угадай Футбольный Клуб 1.5 для AndroidОписание   Скачать Угадай Футбольный Клуб 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (18,09 Мб) Скриншоты Угадай Футбольный Клуб 1.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Угадай Футбольный Клуб 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Угадай Футбольный Клуб 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Угадай Футбольный Клуб - увлекательная викторина для всех поклонников и любителей футбола, где вам предстоит угадать название команды по ее логотипу. Кроме самой картинки, известна длина названия клуба и дается набор букв, из которых нужно сложить слово. В игре собрано более 300 логотипов футбольных команд со всего мира.

Если вы правильно ответите на вопрос, то сможете узнать некоторые интересные факты о команде и расширить свой кругозор. В особо сложных случаях, когда угадать команду не получается, можно воспользоваться подсказками: узнать страну, открыть первую букву, убрать из набора предложенных букв неиспользуемые и попросить помощи у друга через социальные сети. Однако помните, что подсказки не бесплатные, а даются за виртуальные деньги, которые можно зарабатывать проходя уровни игры.

В общем, проводите свободное время интересно и с пользой, проявив все свои познания в области футбола.

Основные характеристики приложения:

  • более 300 логотипов команд со всего мира,
  • онлайн таблица рекордов, возможность соревнования с друзьями,
  • простой и удобный интерфейс,
  • 4 разных подсказки,
  • удивительные факты о каждой команде.
Скриншоты Угадай Футбольный Клуб:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 295
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Головоломки
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Отзывы о программе Угадай Футбольный Клуб

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