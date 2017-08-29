Угадай Футбольный Клуб - увлекательная викторина для всех поклонников и любителей футбола, где вам предстоит угадать название команды по ее логотипу. Кроме самой картинки, известна длина названия клуба и дается набор букв, из которых нужно сложить слово. В игре собрано более 300 логотипов футбольных команд со всего мира.

Если вы правильно ответите на вопрос, то сможете узнать некоторые интересные факты о команде и расширить свой кругозор. В особо сложных случаях, когда угадать команду не получается, можно воспользоваться подсказками: узнать страну, открыть первую букву, убрать из набора предложенных букв неиспользуемые и попросить помощи у друга через социальные сети. Однако помните, что подсказки не бесплатные, а даются за виртуальные деньги, которые можно зарабатывать проходя уровни игры.

В общем, проводите свободное время интересно и с пользой, проявив все свои познания в области футбола.

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