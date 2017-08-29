Угадай Футбольный Клуб - увлекательная викторина для всех поклонников и любителей футбола, где вам предстоит угадать название команды по ее логотипу. Кроме самой картинки, известна длина названия клуба и дается набор букв, из которых нужно сложить слово. В игре собрано более 300 логотипов футбольных команд со всего мира.
Если вы правильно ответите на вопрос, то сможете узнать некоторые интересные факты о команде и расширить свой кругозор. В особо сложных случаях, когда угадать команду не получается, можно воспользоваться подсказками: узнать страну, открыть первую букву, убрать из набора предложенных букв неиспользуемые и попросить помощи у друга через социальные сети. Однако помните, что подсказки не бесплатные, а даются за виртуальные деньги, которые можно зарабатывать проходя уровни игры.
В общем, проводите свободное время интересно и с пользой, проявив все свои познания в области футбола.
Основные характеристики приложения:
- более 300 логотипов команд со всего мира,
- онлайн таблица рекордов, возможность соревнования с друзьями,
- простой и удобный интерфейс,
- 4 разных подсказки,
- удивительные факты о каждой команде.