Lingo games - Learn English 1.1.8 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 33,72 Мб) Скриншоты (12) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Lingo games - Learn English - интересный и увлекательный способ изучать иностранный язык. Это инновационная комбинация мобильного приложения для изучения английского языка с аркадными играми. Приложение можно разделить на два раздела:во-первых, вы изучаете новые слова, используя флэш-карточки, а затем укрепляете лексику, играя в простые аркадные игры. Lingo Games это: 11 500 слов, (150 бесплатно)

6 игр

50 тематических категорий

4 уровня сложности Обучающие игры: Invaders - Космические захватчики идут! Сбей корабль правильным английским словом. Вопрос указан внизу экрана.

Snake - Создай английское слово, поедая буквы в правильном порядке. Вопрос находится в левом верхнем углу. У тебя есть 3 жизни.

Quiz - Выбери правильный переводи чтобы раскрыть всю картину. Слово на вашем родном языке показано на мозаике.

Balloons - нужно лопать шарики с нужными буквами, чтобы собрать правильный перевод слова.

Сурки - каждый сурок говорит слово на английском, нужно выбрать сурка, который сказал правильный перевод. Скриншоты Lingo games - Learn English: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 118 Разработчик Bizo Mobile Последнее обновление 23.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Обучающий софт - Языки Отзывы о программе Lingo games - Learn English Admin Отзывов о программе Lingo games - Learn English 1.1.8 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости