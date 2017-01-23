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Lingo games - Learn English для Android

Lingo games - Learn English 1.1.8 для Android

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Описание Lingo games - Learn English 1.1.8 для AndroidОписание   Скачать Lingo games - Learn English 1.1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (33,72 Мб) Скриншоты Lingo games - Learn English 1.1.8 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Lingo games - Learn English 1.1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lingo games - Learn English 1.1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Lingo games - Learn English - интересный и увлекательный способ изучать иностранный язык. Это инновационная комбинация мобильного приложения для изучения английского языка с аркадными играми.

Приложение можно разделить на два раздела:во-первых, вы изучаете новые слова, используя флэш-карточки, а затем укрепляете лексику, играя в простые аркадные игры.

Lingo Games это:

  • 11 500 слов, (150 бесплатно)
  • 6 игр
  • 50 тематических категорий
  • 4 уровня сложности

Обучающие игры:

  • Invaders - Космические захватчики идут! Сбей корабль правильным английским словом. Вопрос указан внизу экрана.
  • Snake - Создай английское слово, поедая буквы в правильном порядке. Вопрос находится в левом верхнем углу. У тебя есть 3 жизни.
  • Quiz - Выбери правильный переводи чтобы раскрыть всю картину. Слово на вашем родном языке показано на мозаике.
  • Balloons - нужно лопать шарики с нужными буквами, чтобы собрать правильный перевод слова.
  • Сурки - каждый сурок говорит слово на английском, нужно выбрать сурка, который сказал правильный перевод.
Скриншоты Lingo games - Learn English:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 118
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки

Отзывы о программе Lingo games - Learn English

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