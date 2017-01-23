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Lingo games - Learn English 1.1.8 для Android
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Lingo games - Learn English - интересный и увлекательный способ изучать иностранный язык. Это инновационная комбинация мобильного приложения для изучения английского языка с аркадными играми.
Приложение можно разделить на два раздела:во-первых, вы изучаете новые слова, используя флэш-карточки, а затем укрепляете лексику, играя в простые аркадные игры.
Lingo Games это:
- 11 500 слов, (150 бесплатно)
- 6 игр
- 50 тематических категорий
- 4 уровня сложности
Обучающие игры:
- Invaders - Космические захватчики идут! Сбей корабль правильным английским словом. Вопрос указан внизу экрана.
- Snake - Создай английское слово, поедая буквы в правильном порядке. Вопрос находится в левом верхнем углу. У тебя есть 3 жизни.
- Quiz - Выбери правильный переводи чтобы раскрыть всю картину. Слово на вашем родном языке показано на мозаике.
- Balloons - нужно лопать шарики с нужными буквами, чтобы собрать правильный перевод слова.
- Сурки - каждый сурок говорит слово на английском, нужно выбрать сурка, который сказал правильный перевод.
|Скриншоты Lingo games - Learn English:
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Отзывы о программе Lingo games - Learn English
Admin
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