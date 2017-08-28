M8 Free Clipboard - инструмент для удобной работы с буфером обмена, который хранит все скопированные элементы (текст, URL-ссылки, изображения и т.д.) и позволяет легко их использовать при необходимости. Программа поддерживает работу с 20 отдельными вкладками по 25 ячеек памяти в каждой (всего 500 ячеек), что вполне достаточно для обычного использования.

Приложение поддерживает функцию захвата экрана: скопированная картинка или скриншот тоже появится в одной из ячеек буфера обмена. Весьма удобно реализован предпросмотр содержимого памяти - для этого достаточно навести курсор на какую-либо ячейку и появится окошко с хранимой информацией, что облегчает выбор нужного элемента. Кроме того, для каждой записи можно ввести комментарий и выделить ее цветом.

В общем, если вы часто набираете однотипные тексты, используете одни и те же изображения да и вообще работаете с однотипной информацией, то эта программа поможет вам значительно сэкономить время при копировании и вставке материала.