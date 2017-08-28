M8 Free Clipboard для Windows

M8 Free Clipboard 26.05

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание M8 Free Clipboard 26.05Описание   Скачать M8 Free Clipboard 26.05СКАЧАТЬ (7,29 Мб) Скриншоты M8 Free Clipboard 26.05Скриншоты (7)   Статистика M8 Free Clipboard 26.05Статистика   Отзывы о M8 Free Clipboard 26.05Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

M8 Free Clipboard - инструмент для удобной работы с буфером обмена, который хранит все скопированные элементы (текст, URL-ссылки, изображения и т.д.) и позволяет легко их использовать при необходимости. Программа поддерживает работу с 20 отдельными вкладками по 25 ячеек памяти в каждой (всего 500 ячеек), что вполне достаточно для обычного использования.

Приложение поддерживает функцию захвата экрана: скопированная картинка или скриншот тоже появится в одной из ячеек буфера обмена. Весьма удобно реализован предпросмотр содержимого памяти - для этого достаточно навести курсор на какую-либо ячейку и появится окошко с хранимой информацией, что облегчает выбор нужного элемента. Кроме того, для каждой записи можно ввести комментарий и выделить ее цветом.

В общем, если вы часто набираете однотипные тексты, используете одни и те же изображения да и вообще работаете с однотипной информацией, то эта программа поможет вам значительно сэкономить время при копировании и вставке материала.

Скриншоты M8 Free Clipboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 171
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

CPU-Control 2.1

CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

Volume2 1.1.4.347

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши

Kingo Android Root 1.5.3.3086

Kingo Android Root - удобный инструмент для получения Root-прав (прав Администратора) на устройствах под управлением ОС Android

Punto Switcher 4.3.6.1853

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

Windows 7 DreamScene Activator 1.1

Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG

MultiBoot 11.01.16

MultiBoot - графическая (GUI) оболочка над системными утилитами BootSect, BcdEdit и BcdBoot, позволяющая восстановить загрузчик Windows Vista или Windows 7, затертый

скачать Adguard

Отзывы о программе M8 Free Clipboard

Admin

Отзывов о программе M8 Free Clipboard 26.05 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 