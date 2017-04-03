Instagram 10.13.0 для Android
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь полученным в соцсетях Facebook, Twitter и др. Редактировать можно как фото, так и видео
Retrica 3.10.0 для Android
Retrica – камера для вашего устройства с более чем 100 уникальных фильтров. Забавные фоны и шаблоны сделают ваши селфи неповторимыми, а встроенные инструменты позволят создавать коллажи, видеозаписи и даже анимированные изображения
Photo Editor 1.2.2 для Android
Photo Editor - простой в эксплуатации редактор фотографий для мобильных устройств на базе Android. Позволяет объединять несколько фотографий с разными кадрами компоновки, создавать фото коллажи, предлагает разные наклейки, фоны, эффекты и фильтры
PicsArt - Фотостудия 8.4.2 для Android
PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать изображения. Пользователю доступны как стандартные инструменты (обрезка, повышение контрастности, различные фильтры), так и более продвинутые (клонирование, зеркальное
Camera MX 4.4.112 для Android
Camera MX – новые фильтры и эффекты для вашей камеры. Приложение также предлагает расширение функциональности в виде дополнительного управления вспышкой, яркостью, контрастностью и другими параметрами. Редактируйте фото, создавайте GIF
KVAD Photo Studio 1.38.6 для Android
KVAD Photo Studio - мощный фоторедактор, настоящая фотостудия с огромным количеством инструментов, эффектов, шаблонов для коллажей и уникальных фильтров, с помощью которых вы сможете превратить любую картинку в фотографию от профессионала