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Надписи на Фото для Android

Надписи на Фото 1.5 для Android

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Описание Надписи на Фото 1.5 для AndroidОписание   Скачать Надписи на Фото 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (13,92 Мб) Скриншоты Надписи на Фото 1.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Надписи на Фото 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Надписи на Фото 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Надписи на Фото - инструмент для добавления надписей на фотографии, чтобы сделать их более неповторимыми, интересными и уникальными. Приложение имеет достаточно широкие возможности для нанесения текста на изображения: несколько видов надписей, многобразие шрифтов и фонов, богатая цветовая палитра, эффект размытия и др. Если хотите получить эффект картинка в картинке, то и это возможно.

Основные характеристики программы:

  • добавление текста на фото
  • выбор одного из существующих шрифтов
  • изменение цвета текста
  • много интересных шаблонов и красиво размытых фонов
  • функция картинка в картинке
  • набор интересных надписей
Скриншоты Надписи на Фото:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 141
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе Надписи на Фото

Admin

Отзывов о программе Надписи на Фото 1.5 для Android пока нет, можете добавить...

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