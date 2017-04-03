Instagram 10.13.0 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь полученным в соцсетях Facebook, Twitter и др. Редактировать можно как фото, так и видео

Retrica 3.10.0 для Android

Retrica – камера для вашего устройства с более чем 100 уникальных фильтров. Забавные фоны и шаблоны сделают ваши селфи неповторимыми, а встроенные инструменты позволят создавать коллажи, видеозаписи и даже анимированные изображения

Photo Editor 1.2.2 для Android

Photo Editor - простой в эксплуатации редактор фотографий для мобильных устройств на базе Android. Позволяет объединять несколько фотографий с разными кадрами компоновки, создавать фото коллажи, предлагает разные наклейки, фоны, эффекты и фильтры