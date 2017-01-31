Password Vault Manager - своеобразный цифровой сейф, где можно хранить все свои пароли от сервисов, служб, аккаунтов соцсетей, электронной почты, а также разнообразную личную и персональную информацию. Вам нужно запомнить всего один надежный пароль для входа в программу, а остальные будут доступны при его правильном вводе.

В приложении можно создавать отдельные папки (группы) для разных целей и давать им свои названия, что облегчает поиск нужных данных при большом объеме информации, что особенно актуально, если вы администратор какой-либо организации или просто каталогизируете пароли для своей семьи.

Удобно, что прямо в приложении имеется генератор паролей. Т.к. все пароли хранятся в сейфе и их не нужно запоминать, то можно создать очень сложные пароли для своих логинов, что убережет их от взлома. Стоит также отметить, что все данные в этом менеджере паролей зашифрованы с помощью алгоритма AES, который считается одним из самых стойких и надежных.

Если вы пользуетесь другим подобным приложением, то есть возможность экспорта/импорта паролей: поддерживаются 1Password, AES Password Manager, Aurora Password Manager, DataVault, KeePass, LastPass, Passpack, Password Agent, Password Depot, Password Safe, RoboForm, SplashID и др. Кроме того, сейф может интегрироваться в основные браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) и имеет отдельные браузерные расширения.

Free-версия полностью бесплатна, но после 30-дневного использования необходимо осуществить регистрацию (имя, e-mail, страна, пароль), которая дает некоторые дополнительные преимущества. Например, можно хранить резервную копию базы данных на облаке разработчика и восстановить ее в любое время в случае сбоев в работе ПК.