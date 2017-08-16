Manyprog Find Duplicate Files для Windows

Manyprog Find Duplicate Files 1.8

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Описание Manyprog Find Duplicate Files 1.8Описание   Скачать Manyprog Find Duplicate Files 1.8СКАЧАТЬ (22,62 Мб) Скриншоты Manyprog Find Duplicate Files 1.8Скриншоты (3)   Статистика Manyprog Find Duplicate Files 1.8Статистика   Отзывы о Manyprog Find Duplicate Files 1.8Отзывы (0)  
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Manyprog Find Duplicate Files - инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на вашем компьютере. Программа поддерживает самые разнообразные типы файлов: doc, jpg, xls, avi, pdf, mp3, bmp, txt, zip, rar и многие-многие другие. Но если в списке поддерживаемых форматов нет нужного, то это легко исправить в настройках программы, где можно как добавлять, так и удалять расширения.

Доступно 3 поисковых режима:

  • Поиск копий по строгому совпадению - производится поиск файлов, одинаковых как по наименованию, так и по содержанию.
  • Поиск по музыкальным тегам - осуществляется поиск музыкальных файлов с одинаковым названием композиции, исполнителем и названием альбома. Поиск можно производить как по всем этим критериям одновременно, так и по одному из них.
  • Поиск похожих изображений - это могут быть повторяющиеся картинки или фото, но с разным расширением, например, bmp, jpg, png, а также похожие изображения разного размера.

Конечно же присутствует фильтр для более точного поиска дубликатов - по типу, по размеру, по маске имени, директории исключений и др. В итоге вы получите список найденных одинаковых файлов, и останется только отметить те, которые требуется удалить.

Все это позволит вам содержать свой ПК более чистым, не засорять его мусором и легко находить именно нужные файлы.

Скриншоты Manyprog Find Duplicate Files:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программыудаление не более 20 файлов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Manyprog Find Duplicate Files

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