Road Bike для Android

Road Bike 3.5 для Android

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Описание Road Bike 3.5 для AndroidОписание   Скачать Road Bike 3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (38,01 Мб) Скриншоты Road Bike 3.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Road Bike 3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Road Bike 3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Сделай шаг вперёд навстречу новым успехам в велоспорте вместе с Road Bike - приложением для поклонников шоссейных гонок, которое превратит твой смартфон в умный GPS-велокомпьютер с более чем 50 полезными функциями и возможностью использовать дополнительное оборудование.

Приложение разработано специально для любителей шоссейного велосипеда. Идеально подходит для всех дорожных видов велоспорта: будь то неспешная велопрогулка в парке, интервальная тренировка на шоссейном байке или серьезная гонка сродни Tour de France. Начни отслеживать свои велопрогулки, тренировки и соревнования, используй данные подробного анализа заездов и открывай новые грани велоспорта.

Возможности Road Bike:

  • Отслеживай заезды с помощью GPS: время, дистанция, изменение высоты, темп, потраченные калории и др.
  • LIVE трекинг: покажи друзьям, где и как быстро ты едешь, в режиме реального времени.
  • Изучай, выбирай и пробуй тысячи веломаршрутов.
  • Голосовой тренер: оповещение о текущей скорости, дистанции, изменении высоты и др.
  • Используй карты (Google Maps): узнай своё точное местоположение.
  • Карты в режиме Offline: скачивай и сохраняй карты на свой смартфон.
  • Цветовые отметки на маршруте (изменение скорости, высоты, темпа набора высоты, частоты пульса и др.).
  • Отображение текущей скорости набора высоты во время движения (набор высоты в минуту).
  • Отображение текущего уклона поверхности в %.
  • Настраивай дисплей по своему усмотрению: выбирай, какие параметры нужны тебе больше всего во время заезда.
  • Музыка: дополни заезды личным плейлистом и включай избранную песню для максимальной мотивации.
  • Получай информацию о погоде и ветре.
  • Детальный анализ после заезда, включая время езды в гору, на спуск и по ровной поверхности, а также подробные графики и показатели прогресса в тренировках.
  • Интеграция с Open Street Map/Open Cycle Map: выбери созданный ранее веломаршрут или спланируй его на свой вкус.
  • Делись своими маршрутами и успехами в велоспорте на Google+, Facebook, Twitter и по email.
Что нового в Road Bike 3.5 для Android?
  • Новые тренировки, улучшенная статистика и другие функции ждут тебя.
Скриншоты Road Bike:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 84
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе Road Bike

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