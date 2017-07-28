Сделай шаг вперёд навстречу новым успехам в велоспорте вместе с Road Bike - приложением для поклонников шоссейных гонок, которое превратит твой смартфон в умный GPS-велокомпьютер с более чем 50 полезными функциями и возможностью использовать дополнительное оборудование.
Приложение разработано специально для любителей шоссейного велосипеда. Идеально подходит для всех дорожных видов велоспорта: будь то неспешная велопрогулка в парке, интервальная тренировка на шоссейном байке или серьезная гонка сродни Tour de France. Начни отслеживать свои велопрогулки, тренировки и соревнования, используй данные подробного анализа заездов и открывай новые грани велоспорта.
Возможности Road Bike:
Отслеживай заезды с помощью GPS: время, дистанция, изменение высоты, темп, потраченные калории и др.
LIVE трекинг: покажи друзьям, где и как быстро ты едешь, в режиме реального времени.
Изучай, выбирай и пробуй тысячи веломаршрутов.
Голосовой тренер: оповещение о текущей скорости, дистанции, изменении высоты и др.
Используй карты (Google Maps): узнай своё точное местоположение.
Карты в режиме Offline: скачивай и сохраняй карты на свой смартфон.
Цветовые отметки на маршруте (изменение скорости, высоты, темпа набора высоты, частоты пульса и др.).
Отображение текущей скорости набора высоты во время движения (набор высоты в минуту).
Отображение текущего уклона поверхности в %.
Настраивай дисплей по своему усмотрению: выбирай, какие параметры нужны тебе больше всего во время заезда.
Музыка: дополни заезды личным плейлистом и включай избранную песню для максимальной мотивации.
Получай информацию о погоде и ветре.
Детальный анализ после заезда, включая время езды в гору, на спуск и по ровной поверхности, а также подробные графики и показатели прогресса в тренировках.
Интеграция с Open Street Map/Open Cycle Map: выбери созданный ранее веломаршрут или спланируй его на свой вкус.
Делись своими маршрутами и успехами в велоспорте на Google+, Facebook, Twitter и по email.
Что нового в Road Bike 3.5 для Android?
Новые тренировки, улучшенная статистика и другие функции ждут тебя.