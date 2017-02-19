Free YouTube Download - один из самых простых загрузчиков роликов из популярнейшего сервиса YouTube. Если вы нашли на ЮТубе интересный клип или обучающий материал, доступ к которому хотите получить и без доступа в интернет, то этот инструмент позволит вам сохранить файл на своем ПК в несколько простых действий.

Эта программа отличается от аналогов интуитивным интерфейсом и минимумом настроек. Вам достаточно скопировать URL-ссылку ролика на YouTube и нажать "Paste URL" в приложении - отобразится название клипа. После этого выберите формат, качество, папку назначения и приступите к скачиванию ("Download").

Стоит отметить, что программа может не только скачивать видео, но и извлекать аудиодорожку в один из доступных форматов.