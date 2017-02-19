Free YouTube Download для Windows

Free YouTube Download 2.0.11.1108

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Описание Free YouTube Download 2.0.11.1108Описание   Скачать Free YouTube Download 2.0.11.1108СКАЧАТЬ (41,04 Мб) Скриншоты Free YouTube Download 2.0.11.1108Скриншоты (3)   Статистика Free YouTube Download 2.0.11.1108Статистика   Отзывы о Free YouTube Download 2.0.11.1108Отзывы (0)  
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Free YouTube Download - один из самых простых загрузчиков роликов из популярнейшего сервиса YouTube. Если вы нашли на ЮТубе интересный клип или обучающий материал, доступ к которому хотите получить и без доступа в интернет, то этот инструмент позволит вам сохранить файл на своем ПК в несколько простых действий.

Эта программа отличается от аналогов интуитивным интерфейсом и минимумом настроек. Вам достаточно скопировать URL-ссылку ролика на YouTube и нажать "Paste URL" в приложении - отобразится название клипа. После этого выберите формат, качество, папку назначения и приступите к скачиванию ("Download").

Стоит отметить, что программа может не только скачивать видео, но и извлекать аудиодорожку в один из доступных форматов.

Скриншоты Free YouTube Download:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 267
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов

Отзывы о программе Free YouTube Download

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Отзывов о программе Free YouTube Download 2.0.11.1108 пока нет, можете добавить...

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