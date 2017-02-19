Free YouTube to MP3 Converter - программа, которая позволит вам скачать ролик из сервиса YouTube и извлечь звуковую дорожку, сконвертировав ее в mp3 формат. Если вы нашли новую или интересную песню на ЮТубе и хотите сохранить композицию на своем ПК в виде аудиофайла, то этот инструмент позволит сделать это в несколько простых действий.

Эта программа отличается от аналогов интуитивным интерфейсом и минимумом настроек. Вам достаточно скопировать URL-ссылку ролика на YouTube и нажать "Paste URL" в приложении - отобразится название клипа. После этого выберите формат, качество, папку назначения и приступите к скачиванию ("Download").

Кстати, кроме конвертирования в mp3 можно преобразовать файл также и в некоторые другие форматы.