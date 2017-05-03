Nectarine Media Player для Windows

Nectarine Media Player 2.2.1

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Описание Nectarine Media Player 2.2.1Описание   Скачать Nectarine Media Player 2.2.1СКАЧАТЬ (1,26 Мб) Скриншоты Nectarine Media Player 2.2.1Скриншоты (9)   Статистика Nectarine Media Player 2.2.1Статистика   Отзывы о Nectarine Media Player 2.2.1Отзывы (2)  
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4.63 из 5, всего оценок - 82
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Nectarine Media Player - нестандартный медиапроигрыватель, который кроме воспроизведения аудиофайлов поддерживает онлайн вещание популярных радиостанций и ТВ-каналов. Каталог программы постоянно растет, но уже сейчас в базе насчитывается более 250 радиоканалов и 105 телетрансляций.

Стоит выделить возможности плеера для каждого режима работы:

- при прослушивании радио:

  • индикация скорости потока, пропускной способности и буферизации,
  • подсчет входящего трафика за сеанс работы радиоплеера,
  • удобное переключение станций,
  • регулировка громкости звука и баланса,
  • возможность открыть любую свою радиостанцию по URL-ссылке,
  • отображение свойств трансляции (битрейт, размер буфера, протокол, название станции и т.д.),
  • добавление радиостанций в список избранных для быстрого доступа.

- при воспроизведении аудиофайлов на ПК:

  • поддержка форматов MP3 и WAV,
  • последовательный и случайный порядок воспроизведения,
  • режим повтора трека и плейлиста,
  • регулировка громкости звука и баланса,
  • регулировка скорости воспроизведения трека,
  • удобное переключение треков и перемотка,
  • отображение имени исполнителя и названия композиции,
  • отображение обложки альбома (если имеется).

- при просмотре телеканалов:

  • индикация скорости потока и буферизации,
  • подсчет входящего трафика за сеанс работы плеера,
  • удобное переключение каналов,
  • регулировка громкости звука и баланса,
  • полноэкранный просмотр,
  • возможность открыть любую видеотрансляцию по URL-ссылке,
  • поддержка протоколов HTTP, MMS, RTSP,
  • отображение свойств трансляции (битрейт, размер буфера, протокол, название канала и т.д.).

Как видно, возможности Nectarine Media Player действительно разнообразны. Кроме указанного, поддерживается работа из области уведомлений, удобно реализовано обновление каталога радиостанций и телеканалов по запросу, а также присутствуют другие параметры, позволяющие настроить программу по собственному вкусу и предпочтению.

Что нового в Nectarine Media Player 2.2.1?
  • В связи с изменившейся политикой соцсети ВКонтакте в отношении аудиозаписей, из NectarineMP была полностью удалена поддержка музыки ВКонтакте.
Скриншоты Nectarine Media Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 1 251
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры - Плееры
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Отзывы о программе Nectarine Media Player

Varg про Nectarine Media Player 2.0.2 [01-10-2016]

на вин xp не запускается (не поддерживает ос)
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Андрей про Nectarine Media Player 1.2.1 [09-05-2016]

При запуске(вин7)выдаёт ошибку.
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