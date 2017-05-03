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4.63 из 5, всего оценок - 82 Рейтинг программы - 4.63 из 5

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5 Nectarine Media Player - нестандартный медиапроигрыватель, который кроме воспроизведения аудиофайлов поддерживает онлайн вещание популярных радиостанций и ТВ-каналов. Каталог программы постоянно растет, но уже сейчас в базе насчитывается более 250 радиоканалов и 105 телетрансляций. Стоит выделить возможности плеера для каждого режима работы: - при прослушивании радио: индикация скорости потока, пропускной способности и буферизации,

подсчет входящего трафика за сеанс работы радиоплеера,

удобное переключение станций,

регулировка громкости звука и баланса,

возможность открыть любую свою радиостанцию по URL-ссылке,

отображение свойств трансляции (битрейт, размер буфера, протокол, название станции и т.д.),

добавление радиостанций в список избранных для быстрого доступа. - при воспроизведении аудиофайлов на ПК: поддержка форматов MP3 и WAV,

последовательный и случайный порядок воспроизведения,

режим повтора трека и плейлиста,

регулировка громкости звука и баланса,

регулировка скорости воспроизведения трека,

удобное переключение треков и перемотка,

отображение имени исполнителя и названия композиции,

отображение обложки альбома (если имеется). - при просмотре телеканалов: индикация скорости потока и буферизации,

подсчет входящего трафика за сеанс работы плеера,

удобное переключение каналов,

регулировка громкости звука и баланса,

полноэкранный просмотр,

возможность открыть любую видеотрансляцию по URL-ссылке,

поддержка протоколов HTTP, MMS, RTSP,

отображение свойств трансляции (битрейт, размер буфера, протокол, название канала и т.д.). Как видно, возможности Nectarine Media Player действительно разнообразны. Кроме указанного, поддерживается работа из области уведомлений, удобно реализовано обновление каталога радиостанций и телеканалов по запросу, а также присутствуют другие параметры, позволяющие настроить программу по собственному вкусу и предпочтению. Что нового в Nectarine Media Player 2.2.1?

В связи с изменившейся политикой соцсети ВКонтакте в отношении аудиозаписей, из NectarineMP была полностью удалена поддержка музыки ВКонтакте.