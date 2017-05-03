Nectarine Media Player - нестандартный медиапроигрыватель, который кроме воспроизведения аудиофайлов поддерживает онлайн вещание популярных радиостанций и ТВ-каналов. Каталог программы постоянно растет, но уже сейчас в базе насчитывается более 250 радиоканалов и 105 телетрансляций.
Стоит выделить возможности плеера для каждого режима работы:
- при прослушивании радио:
индикация скорости потока, пропускной способности и буферизации,
подсчет входящего трафика за сеанс работы радиоплеера,
удобное переключение станций,
регулировка громкости звука и баланса,
возможность открыть любую свою радиостанцию по URL-ссылке,
отображение свойств трансляции (битрейт, размер буфера, протокол, название станции и т.д.),
добавление радиостанций в список избранных для быстрого доступа.
- при воспроизведении аудиофайлов на ПК:
поддержка форматов MP3 и WAV,
последовательный и случайный порядок воспроизведения,
режим повтора трека и плейлиста,
регулировка громкости звука и баланса,
регулировка скорости воспроизведения трека,
удобное переключение треков и перемотка,
отображение имени исполнителя и названия композиции,
отображение обложки альбома (если имеется).
- при просмотре телеканалов:
индикация скорости потока и буферизации,
подсчет входящего трафика за сеанс работы плеера,
удобное переключение каналов,
регулировка громкости звука и баланса,
полноэкранный просмотр,
возможность открыть любую видеотрансляцию по URL-ссылке,
поддержка протоколов HTTP, MMS, RTSP,
отображение свойств трансляции (битрейт, размер буфера, протокол, название канала и т.д.).
Как видно, возможности Nectarine Media Player действительно разнообразны. Кроме указанного, поддерживается работа из области уведомлений, удобно реализовано обновление каталога радиостанций и телеканалов по запросу, а также присутствуют другие параметры, позволяющие настроить программу по собственному вкусу и предпочтению.
Что нового в Nectarine Media Player 2.2.1?
В связи с изменившейся политикой соцсети ВКонтакте в отношении аудиозаписей, из NectarineMP была полностью удалена поддержка музыки ВКонтакте.