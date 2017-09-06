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LONEWOLF для Android

LONEWOLF 1.2.79 для Android

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Описание LONEWOLF 1.2.79 для AndroidОписание   Скачать LONEWOLF 1.2.79 для AndroidСКАЧАТЬ (69,73 Мб) Скриншоты LONEWOLF 1.2.79 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика LONEWOLF 1.2.79 для AndroidСтатистика   Отзывы о LONEWOLF 1.2.79 для AndroidОтзывы (1)  
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LONEWOLF – таинственная бандитская организация «Ассамблея» ищет для своих преступных целей снайпера. Попробуйте себя в роли загадочного киллера с тайными мотивами.

Игра создана в жанре нео-нуар, захватывающий и необычный сюжет помогут окунуться в атмосферу преступного мира. Начните игру в роли обычного наемного убийцы и внедритесь в организацию «Ассамблея». Выполняйте преступные заказы и продвигайтесь по сюжету игры.

По мере прохождения вам придется освоить большое количество оружия: снайперские и автоматические винтовки, пистолеты, бомбы и холодное оружие, всего доступно более 20 видов вооружения. 30 увлекательных миссий увлекут вас не менее, чем на 5 часов игры, а рисованные от руки кат-сцены и реальная отдача оружие сделают геймплей более интересным.

Скриншоты LONEWOLF:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 107
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе LONEWOLF

Саня про LONEWOLF 1.0.04 для Android [04-07-2016]

В начале игры вам даётся пара простых заданий а потом нереально сложное, такое с которым вы в любом случае не справитесь и чтоб переиграть его заново вам необходимо что-то там покупать на Google-Play. Короче чистый грабёж.
А игра посредственая.
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