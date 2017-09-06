LONEWOLF – таинственная бандитская организация «Ассамблея» ищет для своих преступных целей снайпера. Попробуйте себя в роли загадочного киллера с тайными мотивами.

Игра создана в жанре нео-нуар, захватывающий и необычный сюжет помогут окунуться в атмосферу преступного мира. Начните игру в роли обычного наемного убийцы и внедритесь в организацию «Ассамблея». Выполняйте преступные заказы и продвигайтесь по сюжету игры.

По мере прохождения вам придется освоить большое количество оружия: снайперские и автоматические винтовки, пистолеты, бомбы и холодное оружие, всего доступно более 20 видов вооружения. 30 увлекательных миссий увлекут вас не менее, чем на 5 часов игры, а рисованные от руки кат-сцены и реальная отдача оружие сделают геймплей более интересным.