NetSpot - мощная программа для поиска, анализа и диагностики беспроводных Wi-Fi-сетей. Если вы профессионально занимаетесь проектированием (созданием) беспроводных сетей или хотите настроить наилучшим образом точку доступа в своей квартире (офисе), то это приложение станет хорошим помощником, позволив построить карту покрытия своего помещения и избежать появления так называемых "мертвых" зон.

Работать с программой достаточно комфортно. После запуска в режиме Discover вы увидите все доступный Wi-Fi-точки и качество их сигнала. Для любого подключения можно запросить детальную информацию об уровне сигнала и частотных характеристиках.

В режиме Survey можно создавать свои карты зон покрытия: укажите имя проекта, загрузите (нарисуйте) план помещения или используйте пустую картинку. После этого нужно пройтись по помещению и просканировать качество сигнала в некоторых контрольных точках. В итоге получится полная карта помещения с уровнем покрытия в разных его участках.

Таким образом, с помощью NetSpot вы найдете самое оптимальное место размещения своего беспроводного маршрутизатора (роутера), чтобы качество сети было наилучшим в любом месте исследуемого пространства, а помехи от других устройств сводились к минимуму.