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Epic Skater для Android

Epic Skater 2.0.14 для Android

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Описание Epic Skater 2.0.14 для AndroidОписание   Скачать Epic Skater 2.0.14 для AndroidСКАЧАТЬ (47,17 Мб) Скриншоты Epic Skater 2.0.14 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Epic Skater 2.0.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Epic Skater 2.0.14 для AndroidОтзывы (0)  Видеоролик к программе Epic Skater 2.0.14 для AndroidВидеоролик  
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Epic Skater – смелый скейтер выезжает на улицы Лос-Анджелеса что бы поразить всех своим мастерством.

Но, для начала, предстоит пройти базовую подготовку и научиться выполнять самые основные трюки. На улицах города вам будут встречаться монетки (их нужно собирать) и препятствия (можно использовать для прыжков и скольжений).

Трюки, выполняемые скейтером можно соединять в комбо и получить за это максимально количество очков. Полученные баллы можно тратить на такие улучшения скейтера, как скорость движения или высота прыжка. Всего в игре присутствуют 25 трюков, которые можно комбинировать. Катайтесь и зарабатывайте максимальные баллы в Epic Skater, что бы возглавить таблицу лидеров. 

 

Скриншоты Epic Skater:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 62
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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