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Trials Frontier для Android

Trials Frontier 4.8.1 для Android

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Описание Trials Frontier 4.8.1 для AndroidОписание   Скачать Trials Frontier 4.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (38,65 Мб) Скриншоты Trials Frontier 4.8.1 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Trials Frontier 4.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Trials Frontier 4.8.1 для AndroidОтзывы (0)  Видеоролик к программе Trials Frontier 4.8.1 для AndroidВидеоролик  
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Trials Frontier – возьмите свой верный байк и отправляйтесь на исследование нового мира. Разработчик обещает более 50 часов геймплея для полного изучения. В игре вас будет ждать интересный сюжет с большим количеством юмора и шуток.

Катаясь на байке вы попали в ловушку и вас завалило камнями. На помощь пришли жители местной деревушки, которые вас откопали и теперь предстоит помочь им с их проблемами, попутно преследуя главного злодея Бутча. У каждого жителя деревни существуют свои проблемы: картографу необходимо помочь с исследованиями новых территорий, механик заинтересован в личной мести Бутчу, некоторым жителям требуется помочь с конфетной зависимостью и многие другие.

Гоняйтесь по десяти локациям, попутно собирая безумные трофеи, и зарабатывайте максимальное количество денег. Чем больше вы заработаете, тем быстрее улучшите мотоцикл или приобретете новый.

Что нового в Trials Frontier 4.8.1 для Android?
  • Пройдите 4 еженедельных этапа по 10 трасс в каждом на совершенно новом легендарном мотоцикле KTM 450 Rally, чтобы прославить свою команду «Крылья Пустыни»! Боритесь за победу на каждой трассе и установите личный рекорд скорости прохождения — так вы сможете попасть в еженедельный список лидеров! Получайте награды за успехи, в их числе чертежи мотоцикла KTM 450 Rally и 8 новых экстремальных трасс.
Скриншоты Trials Frontier:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 245
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Trials Frontier

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