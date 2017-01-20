Алиса в зазеркалье Альбиона – увлекательный и красочный детективный квест по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Алиса пропала и вы с милым и пушистым помощником по имени Чеширский-младший должны помочь расследовать таинственное исчезновение.

Окунитесь в атмосферу мистической викторианской Англии и попробуйте развязать клубок интриг, преступлений и загадок, выполняя различные задания. Только найдя все секретные объекты и отыскав необходимые улики, вы сможете сорвать планы Червовой Королевы.

В игре вы столкнетесь со знакомыми с детства героями, вступите в противостояние с преступным миром Лондона и могущественными боссами, а также исследуете множество мест: от мрачных задворок до шикарных викторианских кабинетов и уютных кондитерских.