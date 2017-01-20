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Алиса в зазеркалье Альбиона для Android

Алиса в зазеркалье Альбиона 5.6 для Android

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Описание Алиса в зазеркалье Альбиона 5.6 для AndroidОписание   Скачать Алиса в зазеркалье Альбиона 5.6 для AndroidСКАЧАТЬ (40,5 Мб) Скриншоты Алиса в зазеркалье Альбиона 5.6 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Алиса в зазеркалье Альбиона 5.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Алиса в зазеркалье Альбиона 5.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Алиса в зазеркалье Альбиона – увлекательный и красочный детективный квест по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Алиса пропала и вы с милым и пушистым помощником по имени Чеширский-младший должны помочь расследовать таинственное исчезновение.

Окунитесь в атмосферу мистической викторианской Англии и попробуйте развязать клубок интриг, преступлений и загадок, выполняя различные задания. Только найдя все секретные объекты и отыскав необходимые улики, вы сможете сорвать планы Червовой Королевы.

В игре вы столкнетесь со знакомыми с детства героями, вступите в противостояние с преступным миром Лондона и могущественными боссами, а также исследуете множество мест: от мрачных задворок до шикарных викторианских кабинетов и уютных кондитерских.

Что нового в Алиса в зазеркалье Альбиона 5.6 для Android?
  • В Зазеркалье начинается безумное чаепитие! Скорее примите участие в этом веселом мероприятии.
  • Познакомьтесь с удивительными персонажами, соберите необычные коллекции, исследуйте новую локацию и выиграйте ценные призы.
  • Многочисленные технические усовершенствования.
Скриншоты Алиса в зазеркалье Альбиона:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 162
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Квесты, Adventure

Отзывы о программе Алиса в зазеркалье Альбиона

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