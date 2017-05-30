Ski Safari 2 - веселая и захватывающая аркада о лыжных приключениях в горах. Ночью на домик с главными героями Свеном и Эваной обрушивается снежная лавина. Спастись можно только проявив все свое мастерство владения лыжами или сноубордом. Но нет времени на раздумья, одевайте снаряжение - и вперед к приключениям.

Основная задача - проехать как можно дальше, пока лавина вас не накроет. При этом надо стараться собирать монетки, бонусные подарки, делать сальто, использовать помощь животных (Пингвинов, Мамонтов) и даже самого Йети, который в этой аркаде стает другом детей.

Доступна также сетевая игра (до 4 человек по WiFi или Bluetooth), где вы можете посоревноваться с друзьями за звание лучшего лыжника, проходя разнообразные испытания. При этом можно использовать особые предметы силы, чтобы переворачивать экраны своих приятелей, швырять в них гигантские снежки или вытаскивать пингвинов из своего кармана.

В игре кроме классического снежного склона есть еще дополнительные локации:

Парк юрского периода, где нет ни снега, ни лавин, но местные животные подготовили для вас взрывной дино-план с не менее увлекательными приключениями - скользите по лианам или просто отрывайтесь, совершая сумасшедшие трюки и преодолевая пруды с раскаленной лавой, скалы и сталактиты.

Каньон смерчей - неспешный ритм края, где повсюду можно встретить перекати-поле. Здесь вам придется кататься на вагонетке, делай сальто назад на железной дороге, практиковаться в грайнде на телеграфных проводах и выполнять много других трюков.

Одним словом, играйте в Ski Safari 2 всей семьей и получите настоящее удовольствие от сумасшедших приключений.