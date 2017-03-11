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HTTPS Everywhere для Windows

HTTPS Everywhere 2017.3.9 для Google Chrome

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Описание HTTPS Everywhere 2017.3.9 для Google ChromeОписание   Скачать HTTPS Everywhere 2017.3.9 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,56 Мб) Скриншоты HTTPS Everywhere 2017.3.9 для Google ChromeСкриншоты (2)   Статистика HTTPS Everywhere 2017.3.9 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о HTTPS Everywhere 2017.3.9 для Google ChromeОтзывы (0)  
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HTTPS Everywhere - браузерное расширение, которое автоматически включает защищённое HTTPS-соединение на всех посещаемых вами ресурсах, если это конечно возможно. Учитывая увеличивающееся с каждым днем количество рисков при посещении страниц с незащищенным (HTTP) соединением, казалось бы каждый сайт должен загружать защищённую версию по умолчанию. Но часто на практике этого не происходит - многие ресурсы не считают необходимым включать данную опцию в обязательном порядке. В этом случае вам поможет HTTPS Everywhere.

Используя этот плагин, если вы попытаетесь зайти на незащищённую версию сайта, то будете перенаправлены его на HTTPS-аналог, если таковой имеется. При желании в настройках можно установить метку о полном блокировании HTTP - тогда ресурс без защищенной версии вообще не откроется. Из дополнительных опций присутствует настройка списка сайтов с принудительным шифрованием.

Скриншоты HTTPS Everywhere:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 91
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - другое

Отзывы о программе HTTPS Everywhere

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