Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

1

2

3

4

5 HTTPS Everywhere - браузерное расширение, которое автоматически включает защищённое HTTPS-соединение на всех посещаемых вами ресурсах, если это конечно возможно. Учитывая увеличивающееся с каждым днем количество рисков при посещении страниц с незащищенным (HTTP) соединением, казалось бы каждый сайт должен загружать защищённую версию по умолчанию. Но часто на практике этого не происходит - многие ресурсы не считают необходимым включать данную опцию в обязательном порядке. В этом случае вам поможет HTTPS Everywhere. Используя этот плагин, если вы попытаетесь зайти на незащищённую версию сайта, то будете перенаправлены его на HTTPS-аналог, если таковой имеется. При желании в настройках можно установить метку о полном блокировании HTTP - тогда ресурс без защищенной версии вообще не откроется. Из дополнительных опций присутствует настройка списка сайтов с принудительным шифрованием. HTTPS Everywhere для Opera

HTTPS Everywhere для Mozilla Firefox