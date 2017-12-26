BrowserAddonsView - небольшая утилита, которая покажет вам список всех установленных плагинов для самых популярных браузеров - Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Для Chrome и Firefox программа определяет профили нескольких пользователей каждого из web-обозревателей.

Тут вы сможете увидеть ID плагина, состояние (включено/отключено), имя браузера, тип дополнения, версию, краткое описание, разработчика, дату установки и обновления, размер, папку профиля и некоторые другие данные. Вся информация может быть сохранена в HTML-формат для дальнейшего использования и обработки.