BrowserAddonsView для Windows

BrowserAddonsView 1.10

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Описание BrowserAddonsView 1.10Описание   Скачать BrowserAddonsView 1.10СКАЧАТЬ (211 Кб) Скриншоты BrowserAddonsView 1.10Скриншоты (4)   Статистика BrowserAddonsView 1.10Статистика   Отзывы о BrowserAddonsView 1.10Отзывы (0)  
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BrowserAddonsView - небольшая утилита, которая покажет вам список всех установленных плагинов для самых популярных браузеров - Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Для Chrome и Firefox программа определяет профили нескольких пользователей каждого из web-обозревателей.

Тут вы сможете увидеть ID плагина, состояние (включено/отключено), имя браузера, тип дополнения, версию, краткое описание, разработчика, дату установки и обновления, размер, папку профиля и некоторые другие данные. Вся информация может быть сохранена в HTML-формат для дальнейшего использования и обработки.

Скриншоты BrowserAddonsView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 159
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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