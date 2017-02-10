Audacious для Windows

Audacious 3.8.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Audacious 3.8.2Описание   Скачать Audacious 3.8.2СКАЧАТЬ (19,07 Мб) Скриншоты Audacious 3.8.2Скриншоты (10)   Статистика Audacious 3.8.2Статистика   Отзывы о Audacious 3.8.2Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Audacious - аудиоплеер с открытым исходным кодом, который ориентирован на комфортное, качественное и удобное прослушивание ваших любимых композиций. Этот проигрыватель имеет множество самых разнообразных опций как для настройки самого звучания, так и внешнего вида программы.

Конечно же присутствуют тут такие обязательные атрибуты как создание списков воспроизведения (причем, их может быть сразу несколько на рабочем окне), пауза, перемотка, повторение, случайное проигрывание и т.д. Кроме этого, плеер "читает" теговую информацию о композиции, обладает продвинутыми возможностями сортировки (по номеру трека, по исполнителю, по альбому, по жанру, по длине и пр.), может удалять из списка дубликаты, позволяет поэкспериментировать с 10-полосным эквалайзером, применить разнообразные эффекты звучания, записывать поток, визуализировать звук и многое-многое другое.

Нельзя не отметить возможность воспроизведения потока по URL-ссылке и проигрывание CD-дисков. Что же касается поддерживаемых форматов, то и тут вас ждет разнообразие - MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Monkeys Audio и др. В общем, Audacious - действительно грамотно продуманный, гибкий в настройках и удобный в использовании аудиопроигрыватель, преимущества которого по достоинству оценят все меломаны.

Скриншоты Audacious:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе Audacious

Admin

Отзывов о программе Audacious 3.8.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

CheMax Rus

Hard Disk Sentinel

Opera

ACE Stream

Virtual DJ

GPU-Z

Kodi

K-Lite Codec Pack

Балаболка

Skype

XviD4PSP

ESET NOD32 Антивирус

Rufus

FL Studio (FruityLoops)

ESET NOD32 Smart Security

ArtMoney

ParkControl

Unchecky

Mozilla Firefox

Google Chrome

 
 