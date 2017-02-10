Audacious - аудиоплеер с открытым исходным кодом, который ориентирован на комфортное, качественное и удобное прослушивание ваших любимых композиций. Этот проигрыватель имеет множество самых разнообразных опций как для настройки самого звучания, так и внешнего вида программы.

Конечно же присутствуют тут такие обязательные атрибуты как создание списков воспроизведения (причем, их может быть сразу несколько на рабочем окне), пауза, перемотка, повторение, случайное проигрывание и т.д. Кроме этого, плеер "читает" теговую информацию о композиции, обладает продвинутыми возможностями сортировки (по номеру трека, по исполнителю, по альбому, по жанру, по длине и пр.), может удалять из списка дубликаты, позволяет поэкспериментировать с 10-полосным эквалайзером, применить разнообразные эффекты звучания, записывать поток, визуализировать звук и многое-многое другое.

Нельзя не отметить возможность воспроизведения потока по URL-ссылке и проигрывание CD-дисков. Что же касается поддерживаемых форматов, то и тут вас ждет разнообразие - MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Monkeys Audio и др. В общем, Audacious - действительно грамотно продуманный, гибкий в настройках и удобный в использовании аудиопроигрыватель, преимущества которого по достоинству оценят все меломаны.