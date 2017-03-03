Ashampoo Photo Recovery для Windows

Ashampoo Photo Recovery 1.0.4

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Описание Ashampoo Photo Recovery 1.0.4Описание   Скачать Ashampoo Photo Recovery 1.0.4СКАЧАТЬ (8,85 Мб) Скриншоты Ashampoo Photo Recovery 1.0.4Скриншоты (4)   Статистика Ashampoo Photo Recovery 1.0.4Статистика   Отзывы о Ashampoo Photo Recovery 1.0.4Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Ashampoo Photo Recovery - инструмент для восстановления цифровых фотографий, которые были утеряны вследствие различных факторов. Бывает, что в результате сбоя операционки, случайного удаления, форматирования диска, повреждения съемного носителя (флешки, карты памяти) и т.д. важные моменты вашей жизни, которые были сохранены на фотках, теряются. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то попробуйте воспользоваться Ashampoo Photo Recovery.

Программа глубоко сканирует разделы носителей данных, находя остаточные следы утерянных фотоснимков, по которым и возможно восстановление целого кадра. Перед анализом можно указать место поиска, установить ограничения на размер и расширение фотографий и выбрать требуемые графические форматы. Если не хотите сами настраивать параметры, то воспользуйтесь одним из доступных пресетов:

  • быстрый поиск - задействованы основные форматы, а именно JPG, PNG, GIF, TIF, PDF,
  • снимки камер высокого разрешения,
  • поиск фотографий RAW, JPG, JXR и др.,
  • полный поиск всех известных файлов.

После того, как будет произведено сканирование, вам представится список с найденными элементами, для которых доступен предварительный просмотр. Отметьте нужные фотографии, и они сохранятся на ПК в указанную вами папку (меняется в настройках).

Скриншоты Ashampoo Photo Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение в работе программы10 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 625
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Фото

Отзывы о программе Ashampoo Photo Recovery

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Отзывов о программе Ashampoo Photo Recovery 1.0.4 пока нет, можете добавить...

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