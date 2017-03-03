Ashampoo Photo Recovery - инструмент для восстановления цифровых фотографий, которые были утеряны вследствие различных факторов. Бывает, что в результате сбоя операционки, случайного удаления, форматирования диска, повреждения съемного носителя (флешки, карты памяти) и т.д. важные моменты вашей жизни, которые были сохранены на фотках, теряются. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то попробуйте воспользоваться Ashampoo Photo Recovery.

Программа глубоко сканирует разделы носителей данных, находя остаточные следы утерянных фотоснимков, по которым и возможно восстановление целого кадра. Перед анализом можно указать место поиска, установить ограничения на размер и расширение фотографий и выбрать требуемые графические форматы. Если не хотите сами настраивать параметры, то воспользуйтесь одним из доступных пресетов:

быстрый поиск - задействованы основные форматы, а именно JPG, PNG, GIF, TIF, PDF,

снимки камер высокого разрешения,

поиск фотографий RAW, JPG, JXR и др.,

полный поиск всех известных файлов.

После того, как будет произведено сканирование, вам представится список с найденными элементами, для которых доступен предварительный просмотр. Отметьте нужные фотографии, и они сохранятся на ПК в указанную вами папку (меняется в настройках).