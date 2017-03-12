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HTTPS Everywhere для Windows

HTTPS Everywhere 2017.3.9 для Opera

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Описание HTTPS Everywhere 2017.3.9 для OperaОписание   Скачать HTTPS Everywhere 2017.3.9 для OperaСКАЧАТЬ (1,56 Мб) Скриншоты HTTPS Everywhere 2017.3.9 для OperaСкриншоты (2)   Статистика HTTPS Everywhere 2017.3.9 для OperaСтатистика   Отзывы о HTTPS Everywhere 2017.3.9 для OperaОтзывы (0)  
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HTTPS Everywhere - браузерное расширение, которое автоматически включает защищённое HTTPS-соединение на всех посещаемых вами ресурсах, если это конечно возможно. Учитывая увеличивающееся с каждым днем количество рисков при посещении страниц с незащищенным (HTTP) соединением, казалось бы каждый сайт должен загружать защищённую версию по умолчанию. Но часто на практике этого не происходит - многие ресурсы не считают необходимым включать данную опцию в обязательном порядке. В этом случае вам поможет HTTPS Everywhere.

Используя этот плагин, если вы попытаетесь зайти на незащищённую версию сайта, то будете перенаправлены его на HTTPS-аналог, если таковой имеется. При желании в настройках можно установить метку о полном блокировании HTTP - тогда ресурс без защищенной версии вообще не откроется. Из дополнительных опций присутствует настройка списка сайтов с принудительным шифрованием.

Скриншоты HTTPS Everywhere:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 153
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе HTTPS Everywhere

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