Kaspersky Software Updater - инструмент для автоматического обнаружения новых версий программ и приложений, которые установлены на вашем компьютере. Как известно, не все программные продукты обновляются сами по себе автоматически, в том числе и антивирусные решения. Как правило, обновленные версии программ содержат различные улучшения, оптимизировано использование, исправлены ошибки и др. изменения. Игнорирование таких обновлений может нанести вред вашей системе, поэтому очень важно своевременно обновлять программы и оставаться в безопасности.

В программе есть 2 основных режима работы: полная проверка и быстрая проверка. В первом варианте анализируются все имеющиеся приложения на ПК, а во втором - только программы, критичные к безопасности. После сканирования вы получите отчет в виде списка с новыми версиями программных продуктов, которые можно сразу же и обновить.