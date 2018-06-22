Kaspersky Software Updater для Windows

Kaspersky Software Updater 2.0.1.65

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Описание Kaspersky Software Updater 2.0.1.65Описание   Скачать Kaspersky Software Updater 2.0.1.65СКАЧАТЬ (2,9 Мб) Скриншоты Kaspersky Software Updater 2.0.1.65Скриншоты (6)   Статистика Kaspersky Software Updater 2.0.1.65Статистика   Отзывы о Kaspersky Software Updater 2.0.1.65Отзывы (1)  
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Kaspersky Software Updater - инструмент для автоматического обнаружения новых версий программ и приложений, которые установлены на вашем компьютере. Как известно, не все программные продукты обновляются сами по себе автоматически, в том числе и антивирусные решения. Как правило, обновленные версии программ содержат различные улучшения, оптимизировано использование, исправлены ошибки и др. изменения. Игнорирование таких обновлений может нанести вред вашей системе, поэтому очень важно своевременно обновлять программы и оставаться в безопасности.

В программе есть 2 основных режима работы: полная проверка и быстрая проверка. В первом варианте анализируются все имеющиеся приложения на ПК, а во втором - только программы, критичные к безопасности. После сканирования вы получите отчет в виде списка с новыми версиями программных продуктов, которые можно сразу же и обновить.

Скриншоты Kaspersky Software Updater:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 468
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи
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Отзывы о программе Kaspersky Software Updater

Roman про Kaspersky Software Updater 2.0.0.623 [18-12-2016]

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