AVG Antivirus для Windows

AVG Antivirus 2017 Build 17.2.3008

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Описание AVG Antivirus 2017 Build 17.2.3008Описание   Скачать AVG Antivirus 2017 Build 17.2.3008СКАЧАТЬ (252,76 Мб) Скриншоты AVG Antivirus 2017 Build 17.2.3008Скриншоты (10)   Статистика AVG Antivirus 2017 Build 17.2.3008Статистика   Отзывы о AVG Antivirus 2017 Build 17.2.3008Отзывы (41)  
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4.55 из 5, всего оценок - 128
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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AVG Antivirus - мощное антивирусное решение, позволяющее обеспечить максимальную защиту компьютера и системы от всех известных и новейших угроз. Этот приложение включает в себя все базовые инструменты, которые доступны и в бесплатной версии AVG AntiVirus Free, а также ряд дополнительных компонентов:

  • Антивирус и антишпион (AntiVirus, Anti-Spyware) - защита от вирусов, троянов, червей, потенциально нежелательных программ, шпионских модулей, рекламного и другого вредоносного ПО.
  • Анти-руткит (Anti-Rootkit) - поиск руткитов, которые скрываются в системе или маскируются под другие приложения.
  • Resident Shield - модуль сканирования в фоновом режиме всех файлов, с которыми в данный момент времени работает система.
  • Identity Protection - компонент для защиты личных данных, который предотвратит кражу персональной и приватной информации (логины, пароли, номера кредитных карт и т.д.).
  • Сканер электронной почты (E-mail Scanner) - полная проверка всей входящей и исходящей корреспонденции при использовании любого почтового клиента.
  • LinkScanner - защита от интернет атак при ежедневном серфинге, когда вы ищите нужную информацию или посещаете ресурсы всемирной паутины.
  • PC Analyzer - всесторонний анализ компьютера, который выявляет проблемы в работе реестра, ошибки фрагментации, находит мусорные файлы и т.д., что поможет вам оптимизировать быстродействие системы и освободить дополнительное место на дисках.
  • Online Shield - блокировка использования загруженных зараженных файлов, в том числе и передачи их через различные сервисы и службы обмена данными или сообщениями.
  • Хранилище данных - позволяет создать виртуальный сейф для особенно ценных приватных данных, которые будут надежно зашифрованы и защищены паролем, предотвращая несанкционированный доступ к ним.

Стоит отметить, что вирусные базы этот комплексного антивирусного решения обновляются несколько раз в день, так что ни один самый новый вредонос не останется незамеченным для AVG AntiVirus. Кроме того, этот антивирус быстр в работе, очень умерен к потребляемым ресурсам ПК, позволяя полноценно функционировать без ущерба другим приложениям даже на слабых машинах.

В общем, с AVG AntiVirus вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.

Что нового в AVG Antivirus 2017 Build 17.2.3008?
  • Исправления и незначительные улучшения.
  • Известные проблемы: сканирование по расписанию не выполняется в заданное время.
Скриншоты AVG Antivirus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 743 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 254 450
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Firewalls

Отзывы о программе AVG Antivirus

alexSib про AVG Antivirus 2016 Build 16.81.7640 [20-11-2016]

программа тестирует ваш Windows на подлинность.
если система не подлинная то ваше пребывание за компьютером будет заметно омрачено
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mhlabc про AVG Antivirus 2015 Build 6030 [19-06-2015]

Вроде ничего антивирус.Пользуюсь уже давно
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slavin konstantin про AVG Antivirus Plus Firewall 2013.4158a6730 [22-10-2013]

я доволен AVG ЛУЧЩИЙ!
1 | | Ответить

PocomaxA про AVG Antivirus Plus Firewall 2013.3392a6523 [08-08-2013]

да проога правда класс обнаружил вирус которого касперский кристалл не смог, на всякое пользуюсь обоими
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John Doe про AVG Antivirus Plus Firewall 2013.3267a6170 [22-03-2013]

ДАминам пора бы исправить название этой проги: она не содержит фаервол и называется просто "AVG Anti-virus"
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