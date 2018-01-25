Программы для Android » Навигация, GPS » другое » Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для Android
Билеты на поезд для Android

Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для AndroidОписание   Скачать Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для AndroidСКАЧАТЬ (32,33 Мб) Скриншоты Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для AndroidСтатистика   Отзывы о Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Билеты на поезд - официальное приложение Российских железных дорог, с помощью которого можно купить билет на поезд дальнего следования прямо со своего Android-устройства. Никаких наценок, никаких дополнительных сборов - платите только за сам билет ровно столько, сколько указано на сайте ОАО "РЖД".

Перед использованием сервиса нужно пройти простую регистрацию. А дальше, чтобы купить билет, достаточно указать города отправления и прибытия, дату отъезда и предпочитаемый интервал времени суток для выезда. По этим данным приложение подберет для вас все доступные варианты. Останется только выбрать поезд, вагон, количество пассажиров и места. Оплата билетов осуществляется банковской картой. Вот и все - теперь купить билет на поезд стало еще проще и удобнее.

Что нового в Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для Android?
  • Увеличен временной интервал отображения активных билетов в профиле до 90 дней;
  • Повышена стабильность приложения;
  • Внесены незначительные исправления.
Скриншоты Билеты на поезд:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Антирадар Стрелка 5.77 для Android

Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет сэкономить на штрафах и избавит от необходимости общаться с инспекторами.

Яндекс.Транспорт 5.1 для Android

Яндекс.Транспорт – с приложением вы всегда будете в курсе прибытия общественного транспорта на остановку, увидите его маршрут и через какое время он будет на

CamOnRoad 0.1.2 для Android

CamOnRoad – позволит использовать Android-устройство в качестве автомобильного видеорегистратора и GPS-навигатора. Записанные файлы можно хранить как на самом

Яндекс.Такси 3.50.2 для Android

Яндекс.Такси – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и ближайшая машина будет в месте назначения через кратчайшее время. В

Waze 4.34.1.0 для Android

Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение прокладывает маршрут с учетом дорожной ситуации и оповещает о приближающейся

Shark Taxi 2.5.1 для Android

Shark Taxi – быстрый и удобный вызов такси с вашего смартфона. Выбирайте автомобили для ваших потребностей: эконом или бизнес класс, с детским креслом, для курящих и

скачать Adguard

Отзывы о программе Билеты на поезд

Admin

Отзывов о программе Билеты на поезд 0.1.907(rzdprod) для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 