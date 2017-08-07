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5 Генератор карт html - портативная утилита, умеющая генерировать тег "area" с указанными координатами. Программа работает с форматами .bmp, .jpg, .png, .emf, .gif, .ico. Среди возможностей программы можно выделить такие: двадцатикратное увеличение мелких картинок,

разноцветные сетки и метки, 17 доступных цветов,

прокручивание больших картинок с разным шагом,

смена вида курсора над картинкой,

создание неактивных областей,

создание многоугольной, круглой и прямоугольной областей. Для начала работы выберите картинку, подберите увеличение, определитесь с формой области, установите вид курсора, если нужно задайте сетку и ее цвет. Вот собственно и все - просто и понятно. Что нового в Генератор карт html 1.5?

Добавлена возможность работать с файлами *.EMF, *.GIF, *.ICO

Исправлена ошибка возникавшая при наличии готовых областей и попытке выбрать новую картинку, при отказе выбора новой картинки удалялись готовые области.

Добавлен попиксельный режим переключения увеличения, кубиками.

Добавлено сохранение увеличенной картинки.