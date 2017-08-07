Генератор карт html для Windows

Генератор карт html 1.5

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Описание Генератор карт html 1.5Описание   Скачать Генератор карт html 1.5СКАЧАТЬ (1,97 Мб) Скриншоты Генератор карт html 1.5Скриншоты (1)   Статистика Генератор карт html 1.5Статистика   Отзывы о Генератор карт html 1.5Отзывы (0)  
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Генератор карт html - портативная утилита, умеющая генерировать тег "area" с указанными координатами. Программа работает с форматами .bmp, .jpg, .png, .emf, .gif, .ico.

Среди возможностей программы можно выделить такие:

  • двадцатикратное увеличение мелких картинок,
  • разноцветные сетки и метки, 17 доступных цветов,
  • прокручивание больших картинок с разным шагом,
  • смена вида курсора над картинкой,
  • создание неактивных областей,
  • создание многоугольной, круглой и прямоугольной областей.

Для начала работы выберите картинку, подберите увеличение, определитесь с формой области, установите вид курсора, если нужно задайте сетку и ее цвет. Вот собственно и все - просто и понятно.

Что нового в Генератор карт html 1.5?
  • Добавлена возможность работать с файлами *.EMF, *.GIF, *.ICO
  • Исправлена ошибка возникавшая при наличии готовых областей и попытке выбрать новую картинку, при отказе выбора новой картинки удалялись готовые области.
  • Добавлен попиксельный режим переключения увеличения, кубиками.
  • Добавлено сохранение увеличенной картинки.
Скриншоты Генератор карт html:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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