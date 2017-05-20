OpenShot Video Editor для Windows

OpenShot Video Editor 2.3.3

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Описание OpenShot Video Editor 2.3.3Описание   Скачать OpenShot Video Editor 2.3.3СКАЧАТЬ (127,23 Мб) Скриншоты OpenShot Video Editor 2.3.3Скриншоты (7)   Статистика OpenShot Video Editor 2.3.3Статистика   Отзывы о OpenShot Video Editor 2.3.3Отзывы (3)  
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4.19 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
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OpenShot Video Editor - отличный видеоредактор, позволяющий легко создавать свои собственные ролики и клипы. Тут вы сможете объединять и резать видео, накладывать звуковое сопровождение, добавлять изображения и текст, использовать разнообразные эффекты переходов и многое другое. При этом доступно наложение элементов в неограниченном количестве - любой фрагмент может быть вставлен в проект в любом месте, что дает действительно широкие возможности для получения качественных видеороликов.

Приложение имеет знакомый по другим редакторам интерфейс, освоить который не составит труда. Программа отлично подходит как для домашнего использования при обработке любительского видео, так и в качестве профессионального инструмента при создании рекламного видео, обучающих роликов и т.д.

Основные возможности:

  • Поддержка самых популярных видео, аудио и графических форматов.
  • Работа с несколькими элементами разных типов в одном проекте.
  • Полное редактирование проекта - изменение размера, обрезка лишних элементов, разбивка, объединение и др.
  • Огромное количество видеопереходов.
  • Возможность добавления водяных знаков.
  • Создание титров, в т.ч. и 3D.
  • Масштабирование роликов.
  • Изменение скорости воспроизведения видео и многое другое.
Скриншоты OpenShot Video Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 3 890
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе OpenShot Video Editor

Alex про OpenShot Video Editor 2.1.0 [31-10-2016]

На Linux он видит Inkscape, и ничего не тормозит и не глючит.
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Ольга про OpenShot Video Editor 2.1.0 [15-10-2016]

Интерфейс на русском, не понравилось что начинает тормозить у меня , когда звук совмещается с видео (звук начинает заикаться), невозможно было работать. С другими тестируемыми программами такого не было.
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Castor про OpenShot Video Editor 2.0.6 [15-03-2016]

Угу могёт и много чего, но вот бяда.............. те-же титры без Inkscape и Blender (для анимации и 3D) ну ни как не сделать, о чём Вам любезно сообщит программа. Но это так, важнее другое, что в какой последовательности ПО не устанавливай OpenShot сам его не находит, и ещё слово Титры какой-то ........... перевёл дословно на русский отчего в интерфейсе теперь красуется Заголовок.
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