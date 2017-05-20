OpenShot Video Editor - отличный видеоредактор, позволяющий легко создавать свои собственные ролики и клипы. Тут вы сможете объединять и резать видео, накладывать звуковое сопровождение, добавлять изображения и текст, использовать разнообразные эффекты переходов и многое другое. При этом доступно наложение элементов в неограниченном количестве - любой фрагмент может быть вставлен в проект в любом месте, что дает действительно широкие возможности для получения качественных видеороликов.

Приложение имеет знакомый по другим редакторам интерфейс, освоить который не составит труда. Программа отлично подходит как для домашнего использования при обработке любительского видео, так и в качестве профессионального инструмента при создании рекламного видео, обучающих роликов и т.д.

Основные возможности: