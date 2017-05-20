OpenShot Video Editor - отличный видеоредактор, позволяющий легко создавать свои собственные ролики и клипы. Тут вы сможете объединять и резать видео, накладывать звуковое сопровождение, добавлять изображения и текст, использовать разнообразные эффекты переходов и многое другое. При этом доступно наложение элементов в неограниченном количестве - любой фрагмент может быть вставлен в проект в любом месте, что дает действительно широкие возможности для получения качественных видеороликов.
Приложение имеет знакомый по другим редакторам интерфейс, освоить который не составит труда. Программа отлично подходит как для домашнего использования при обработке любительского видео, так и в качестве профессионального инструмента при создании рекламного видео, обучающих роликов и т.д.
Основные возможности:
Поддержка самых популярных видео, аудио и графических форматов.
Работа с несколькими элементами разных типов в одном проекте.
Полное редактирование проекта - изменение размера, обрезка лишних элементов, разбивка, объединение и др.
Огромное количество видеопереходов.
Возможность добавления водяных знаков.
Создание титров, в т.ч. и 3D.
Масштабирование роликов.
Изменение скорости воспроизведения видео и многое другое.
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Отзывы о программе OpenShot Video Editor
Alex про OpenShot Video Editor 2.1.0 [31-10-2016]
На Linux он видит Inkscape, и ничего не тормозит и не глючит. | | Ответить
Ольга про OpenShot Video Editor 2.1.0 [15-10-2016]
Интерфейс на русском, не понравилось что начинает тормозить у меня , когда звук совмещается с видео (звук начинает заикаться), невозможно было работать. С другими тестируемыми программами такого не было. | | Ответить
Castor про OpenShot Video Editor 2.0.6 [15-03-2016]
Угу могёт и много чего, но вот бяда.............. те-же титры без Inkscape и Blender (для анимации и 3D) ну ни как не сделать, о чём Вам любезно сообщит программа. Но это так, важнее другое, что в какой последовательности ПО не устанавливай OpenShot сам его не находит, и ещё слово Титры какой-то ........... перевёл дословно на русский отчего в интерфейсе теперь красуется Заголовок. | 1 | Ответить