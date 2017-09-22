Узлы для Android

Узлы 1.0 для Android

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Описание Узлы 1.0 для AndroidОписание   Скачать Узлы 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (41,31 Мб) Скриншоты Узлы 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Узлы 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Узлы 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Узлы - справочник узлов, в котором описаны узлы, применяемые в альпинизме, туризме, морском деле или на рыбалке, а также в быту.

Справочник узлов имеет удобную навигацию, узлы разбиты на:

  • "узлы по типу":
    • простые узлы, 
    • соединяющие узлы,
    • крепежные узлы,
    • стопорные узлы,
    • связывающие узлы,
    • пели,
    • маты,
    • косы,
    • кольца,
    • лямки;
  • "узлы по области применения":
    • рыбная ловля,
    • лодочный спорт(мореплавание),
    • спелеология (альпинизм),
    • туризм,
    • узлы общего назначения.

Справочник дополнен интересной и познавательной информацией об узлах. Реализован поиск узлов по наименованию.

Что нового в Узлы 1.0 для Android?
  • Мелкие исправления
Скриншоты Узлы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 260
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Узлы

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