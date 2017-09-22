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Узлы 1.0 для Android
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Узлы - справочник узлов, в котором описаны узлы, применяемые в альпинизме, туризме, морском деле или на рыбалке, а также в быту.
Справочник узлов имеет удобную навигацию, узлы разбиты на:
- "узлы по типу":
- простые узлы,
- соединяющие узлы,
- крепежные узлы,
- стопорные узлы,
- связывающие узлы,
- пели,
- маты,
- косы,
- кольца,
- лямки;
- "узлы по области применения":
- рыбная ловля,
- лодочный спорт(мореплавание),
- спелеология (альпинизм),
- туризм,
- узлы общего назначения.
Справочник дополнен интересной и познавательной информацией об узлах. Реализован поиск узлов по наименованию.
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|Что нового в Узлы 1.0 для Android?
|Скриншоты Узлы:
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