Free Vimeo Download для Windows

Free Vimeo Download 2.0.11.1108

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Free Vimeo Download 2.0.11.1108Описание   Скачать Free Vimeo Download 2.0.11.1108СКАЧАТЬ (20,41 Мб) Скриншоты Free Vimeo Download 2.0.11.1108Скриншоты (3)   Статистика Free Vimeo Download 2.0.11.1108Статистика   Отзывы о Free Vimeo Download 2.0.11.1108Отзывы (1)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Free Vimeo Download - программа для загрузки на свой компьютер роликов и видеоклипов с популярного ресурса Vimeo. Если вам хочется иметь на своем ПК интересное видео, доступ к которому будет обеспечен даже без доступа в интернет, то этот инструмент позволит сохранить файл на компьютере в несколько простых действий.

Эта программа отличается от аналогичных очень простым интерфейсом с минимумом настроек. Вам достаточно скопировать URL-ссылку ролика на Vimeo.com и нажать "Paste URL" в приложении - отобразится название клипа. После этого выберите формат, качество, папку назначения и приступите к скачиванию ("Download").

Стоит отметить, что программа может не только скачивать видео, но и извлекать аудиодорожку в один из доступных форматов.

Скриншоты Free Vimeo Download:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 176
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов

Отзывы о программе Free Vimeo Download

Андрей про Free Vimeo Download 2.0.9.701 [18-02-2017]

Не работает. Даже ссылку на сайт вставить не получается, не то что скачать с него.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Screamer Radio

Connectify

XviD4PSP

ACDSee

Adguard

The Bat! Home

Балаболка

Calibre

Viber

WinSCP

AIMP

Artweaver

Adobe Flash Player

CCleaner

RoboForm

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

CDBurnerXP

SUMo

 
 