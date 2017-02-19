Free Vimeo Download - программа для загрузки на свой компьютер роликов и видеоклипов с популярного ресурса Vimeo. Если вам хочется иметь на своем ПК интересное видео, доступ к которому будет обеспечен даже без доступа в интернет, то этот инструмент позволит сохранить файл на компьютере в несколько простых действий.

Эта программа отличается от аналогичных очень простым интерфейсом с минимумом настроек. Вам достаточно скопировать URL-ссылку ролика на Vimeo.com и нажать "Paste URL" в приложении - отобразится название клипа. После этого выберите формат, качество, папку назначения и приступите к скачиванию ("Download").

Стоит отметить, что программа может не только скачивать видео, но и извлекать аудиодорожку в один из доступных форматов.