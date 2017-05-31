Wire для Android

Wire 2.32.330 для Android

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Описание Wire 2.32.330 для AndroidОписание   Скачать Wire 2.32.330 для AndroidСКАЧАТЬ (19,58 Мб) Скриншоты Wire 2.32.330 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Wire 2.32.330 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wire 2.32.330 для AndroidОтзывы (0)  
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Wire - быстрый и защищенный мессенджер для Android с продвинутыми возможностями. Разработчики программы заявляют о полной защите пользовательских данных (от мгновенных сообщений до видеозвонков), что достигается благодаря использованию сквозного шифрования.

Все данные хранятся в защищенном виде и исключительно на устройствах пользователей. Приложение позволяет синхронизировать диалоги, обмениваться сообщениями, организовывать групповые чаты, совершать голосовые звонки, обмениваться изображениями, музыкой, видео и т.д.

Основные возможности Wire:

  • Высокое качество звука.
  • Наличие видеозвонков и групповых чатов (до 128 человек).
  • Использование сквозного шифрования.
  • Отсутствие рекламы.
Скриншоты Wire:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 126
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Wire

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