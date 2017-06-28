AdwCleaner 6.047
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
Антиблокиратор сайтов 1.0.6
Антиблокиратор сайтов - утилита для разблокировки сайтов, которые были заблокированы вирусами или интернет-мошенниками
Adguard 6.1.314
Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы.
Adblock 3.10.0 для Google Chrome
Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету
uBlock Origin для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы
Ad Muncher 4.94 Build 34121
Ad Muncher - эффективная резалка рекламы, с помощью которой можно существенно повысить скорость загрузки страницы и сэкономить трафик. Утилита блокирует всплывающие