Ads Blocker для Windows

Ads Blocker 4.0.0 для Google Chrome

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Описание Ads Blocker 4.0.0 для Google ChromeОписание   Скачать Ads Blocker 4.0.0 для Google ChromeСКАЧАТЬ (187 Кб) Скриншоты Ads Blocker 4.0.0 для Google ChromeСкриншоты (2)   Статистика Ads Blocker 4.0.0 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Ads Blocker 4.0.0 для Google ChromeОтзывы (3)  
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4.66 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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Ads Blocker - быстрый и легкий блокировщик рекламы для Google Chrome и Яндекс Браузера. Эвристическими методами отслеживает всю нежелательную рекламу и блокирует ее на всех сайтах до того, как она дошла до вашего компьютера, при этом не использует ресурсы ПК. Не запрашивает личной информации для запуска и не следит за вашими действиями в сети.

Особенности:

  • Блокирует всю рекламу, включая видеорекламу, всплывающие окна, баннеры и текстовые объявления.
  • Ускоряет загрузку страниц и экономит трафик, так как он не тратится на загрузку рекламы и всплывающих окон.
  • Защищает ваши личные данные, блокируя все известные системы слежения за действиями пользователя в интернете.
  • Не требует дополнительных настроек.
  • Круглосуточная поддержка в группе ВКонтакте.
Скриншоты Ads Blocker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 427
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Ads Blocker

сергей про Ads Blocker 1.5.4 для Google Chrome [15-06-2016]

Полный отстой несоответствует написаному.Рекламу пропускает
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Андерй про Ads Blocker 1.3 для Google Chrome [21-03-2016]

Рекламу блокирует.
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Игорь про Ads Blocker 1.3 для Google Chrome [21-03-2016]

Отличная программа. Работает без глюков, блокирует рекламу.
Соответствует описанию.
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