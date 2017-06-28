AdwCleaner 6.047 AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений. Антиблокиратор сайтов 1.0.6 Антиблокиратор сайтов - утилита для разблокировки сайтов, которые были заблокированы вирусами или интернет-мошенниками Adguard 6.1.314 Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы.

Adblock 3.10.0 для Google Chrome Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету uBlock Origin для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы Ad Muncher 4.94 Build 34121 Ad Muncher - эффективная резалка рекламы, с помощью которой можно существенно повысить скорость загрузки страницы и сэкономить трафик. Утилита блокирует всплывающие