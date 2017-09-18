7 Cups - бесплатное приложение для Android, благодаря которому любой пользователь может получить эмоциональную поддержку, консультирование и терапию. Если кто то страдает от депрессии, тревоги и различных стрессовых ситуаций, то данная программа придется очень кстати. С помощью приложения можно проводить бесплатные анонимные и конфиденциальные беседы с подготовленными активными слушателями и профильными психологами.

Основные возможности 7 Cups:

Возможность подключиться любое время, в любом месте.

Абсолютно бесплатно.

Внимательные слушатели.

Возможность найти идеального слушателя.

Возможность выбора из огромного количества слушателей (более 70000), в том числе и лицензированных врачей.

Приложение 7 Cups на английском языке, но вы можете найти слушателей, которые говорят на вашем языке.