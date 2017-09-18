7 Cups для Android

7 Cups 3.7.12 для Android

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Описание 7 Cups 3.7.12 для AndroidОписание   Скачать 7 Cups 3.7.12 для AndroidСКАЧАТЬ (7,87 Мб) Скриншоты 7 Cups 3.7.12 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 7 Cups 3.7.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о 7 Cups 3.7.12 для AndroidОтзывы (0)  
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7 Cups - бесплатное приложение для Android, благодаря которому любой пользователь может получить эмоциональную поддержку, консультирование и терапию. Если кто то страдает от депрессии, тревоги и различных стрессовых ситуаций, то данная программа придется очень кстати. С помощью приложения можно проводить бесплатные анонимные и конфиденциальные беседы с подготовленными активными слушателями и профильными психологами.

Основные возможности 7 Cups:

  • Возможность подключиться любое время, в любом месте.
  • Абсолютно бесплатно.
  • Внимательные слушатели.
  • Возможность найти идеального слушателя.
  • Возможность выбора из огромного количества слушателей (более 70000), в том числе и лицензированных врачей.

Приложение 7 Cups на английском языке, но вы можете найти слушателей, которые говорят на вашем языке.

Что нового в 7 Cups 3.7.12 для Android?
  • Мы исправили много ошибок.
  • Новая, улучшенная навигации и производительность.
Скриншоты 7 Cups:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 120
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - другое
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Отзывы о программе 7 Cups

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