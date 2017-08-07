Подбор и Конвертация HTML цветов - вспомогательный инструмент для web-разработчиков, с помощью которого можно получить нужный цвет в DEC, HEX и по ключевым словам для корректного отображения в браузере. Кроме этого, можно также подобрать пару цветов фон/текст. Доступно копирование выбранного цвета в буфер обмена.

Из дополнительных имеющихся опций можно отметить такие особенности: