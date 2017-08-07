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Подбор и Конвертация HTML цветов для Windows

Подбор и Конвертация HTML цветов 1.6

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Описание Подбор и Конвертация HTML цветов 1.6Описание   Скачать Подбор и Конвертация HTML цветов 1.6СКАЧАТЬ (3,1 Мб) Скриншоты Подбор и Конвертация HTML цветов 1.6Скриншоты (4)   Статистика Подбор и Конвертация HTML цветов 1.6Статистика   Отзывы о Подбор и Конвертация HTML цветов 1.6Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Подбор и Конвертация HTML цветов - вспомогательный инструмент для web-разработчиков, с помощью которого можно получить нужный цвет в DEC, HEX и по ключевым словам для корректного отображения в браузере. Кроме этого, можно также подобрать пару цветов фон/текст. Доступно копирование выбранного цвета в буфер обмена.

Из дополнительных имеющихся опций можно отметить такие особенности:

  • получение цвета пикселя под курсором мыши в любой точке экрана,
  • сохранение до 50 пользовательских цветов,
  • получение цвета одним числом (как Windows возвращает),
  • есть возможность сделать картинку в серой тональности,
  • получение серого тона из RGB и др.
Что нового в Подбор и Конвертация HTML цветов 1.6?

Версия 1.6:

  • Добавлена возможность узнать какой цвет кроется за неким кодом.
  • Переделан алгоритм вывода подсказки в буфер обмена, теперь в подсказку выводится именно то, что будет скопировано в буфер.
  • Добавлена кодировка HEX BGR, к имеющейся HEX RGB.

Версия 1.5:

  • Стандартные ползунки заменены на графические.
  • Изменена сортировка по цветам.
  • Заблокирована горизонтальная полоса прокрутки, появлялась у кого в системе шрифт накручен.
  • Исправлена мелкая ошибка.
Скриншоты Подбор и Конвертация HTML цветов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 267
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHTML - другое - другое
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Отзывы о программе Подбор и Конвертация HTML цветов

newJS про Подбор и Конвертация HTML цветов 1.2 [15-04-2016]

Ошибочку исправьте.
копирование выбранного цвета в буфер обмена в различных форматах - .bmp, .png, .jpg.
В буфер уходит DEC, HEX, ключевые слова и windows формат.
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