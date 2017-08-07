phpDesigner 8.1.2
phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим
CodeLobster PHP Edition 5.13
CodeLobster - Интуитивно понятный и простой в использовании редактор, который поддерживает такие форматы файлов как TXT, CPP, JAVA, JSP, PHP, PL, ASP, HTML, CSS,
Редактор META тегов 2.2.0.24
Редактор META тегов - редактирование,просмотр и внесение новых МЕТА тегов в файлы формата htm, html. Знание HTML не обязательно. Редактор сам выберет из файла МЕТА
Alaborn iStyle 5.4.4.2
Alaborn iStyle - мощный и интуитивно понятный HTML-комбайн, подходящий как для профессионалов, так и для абсолютных новичков, поможет в самые короткие сроки
Total HTML Converter 5.1.0.127
Total HTML Converter - удобная программа для преобразования HTML файлов в DOC, PDF, XLS, JPG, TIFF, RTF или TXT. Очень простая в использовании - выбираете файлы и
HTML Code Spy 1.10
HTML Code Spy - Программа является расширением для Internet Explorer, позволяющим изучать интересующий вас фрагмент HTML кода страницы