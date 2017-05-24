ESET Uninstaller для Windows

ESET Uninstaller 8.0.5.0

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Описание ESET Uninstaller 8.0.5.0Описание   Скачать ESET Uninstaller 8.0.5.0СКАЧАТЬ (746 Кб) Скриншоты ESET Uninstaller 8.0.5.0Скриншоты (4)   Статистика ESET Uninstaller 8.0.5.0Статистика   Отзывы о ESET Uninstaller 8.0.5.0Отзывы (0)  
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ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET. Этот инструмент поддерживает удаление таких приложений как ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus и ESET Endpoint Security/ESET Endpoint Antivirus. Если по каким-либо причинам вам не удается корректно избавиться от этих антивирусов, то данная консольная утилита сможет помочь в этом вопросе.

Алгоритм работы с инструментом следующий. Компьютер нужно перегрузить в безопасном режиме, открыть командную строку с правами администратора и запустить этот деинсталлятор. А дальше следуйте подсказкам, выбирая свой антивирусный продукт и соглашаясь с его полным удалением. В завершении останется только перегрузить ПК.

Скриншоты ESET Uninstaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 192
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Деинсталяторы
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