Ashampoo Backup для Windows

Ashampoo Backup 2016 10.01

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Описание Ashampoo Backup 2016 10.01Описание   Скачать Ashampoo Backup 2016 10.01СКАЧАТЬ (41,93 Мб) Скриншоты Ashampoo Backup 2016 10.01Скриншоты (5)   Статистика Ashampoo Backup 2016 10.01Статистика   Отзывы о Ashampoo Backup 2016 10.01Отзывы (0)  
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Ashampoo Backup - хороший инструмент для резервного копирования данных на ваших дисках, отличающийся простым интерфейсом и минимумом настроек. Если Вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда система перестает загружаться и важные данные, информация на ПК становятся недоступными, то пожалуй объяснять необходимость создания регулярного бекапа не нужно. Для этого существует уже множество сервисов и приложений, но данный инструмент позволит создать (а при необходимости и восстановить) данные буквально в пару кликов мышки.

В этой программе все очень просто: создаются резервные копии разделов целиком вместе со всем содержимым и настройками. Вам останется только указать нужные диски для бекапа, место хранения и расписание копирования. Удобно, что тут можно хранить сразу несколько копий с данными, выбирая при восстановлении нужную. Стоит отметить, что доступен просмотр и восстановление отдельных файлов из резервной копии.

Из других особенностей можно выделить продвинутую технологию сжатия данных в бекапе, умеренное потребление системных ресурсов, надёжное шифрование для защиты конфиденциальности, создание диска аварийной загрузки. В общем, с Ashampoo Backup вы можете не переживать, что ваши данные могут быть утеряны навсегда, позволяя быстро и легко восстановить всю информацию из самой свежей копии.

Скриншоты Ashampoo Backup:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.99
Ограничение в работе программы10 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 136
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование

Отзывы о программе Ashampoo Backup

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Отзывов о программе Ashampoo Backup 2016 10.01 пока нет, можете добавить...

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