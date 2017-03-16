Ashampoo Backup - хороший инструмент для резервного копирования данных на ваших дисках, отличающийся простым интерфейсом и минимумом настроек. Если Вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда система перестает загружаться и важные данные, информация на ПК становятся недоступными, то пожалуй объяснять необходимость создания регулярного бекапа не нужно. Для этого существует уже множество сервисов и приложений, но данный инструмент позволит создать (а при необходимости и восстановить) данные буквально в пару кликов мышки.

В этой программе все очень просто: создаются резервные копии разделов целиком вместе со всем содержимым и настройками. Вам останется только указать нужные диски для бекапа, место хранения и расписание копирования. Удобно, что тут можно хранить сразу несколько копий с данными, выбирая при восстановлении нужную. Стоит отметить, что доступен просмотр и восстановление отдельных файлов из резервной копии.

Из других особенностей можно выделить продвинутую технологию сжатия данных в бекапе, умеренное потребление системных ресурсов, надёжное шифрование для защиты конфиденциальности, создание диска аварийной загрузки. В общем, с Ashampoo Backup вы можете не переживать, что ваши данные могут быть утеряны навсегда, позволяя быстро и легко восстановить всю информацию из самой свежей копии.