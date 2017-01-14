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Launchify для Android

Launchify 1.1.8 для Android

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Описание Launchify 1.1.8 для AndroidОписание   Скачать Launchify 1.1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (4,37 Мб) Скриншоты Launchify 1.1.8 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Launchify 1.1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Launchify 1.1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Launchify - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предоставляет быстрый доступ к программам с панели уведомлений или экрана блокировки. Утилита самостоятельно определяет какие приложения пользователь использует чаще других, в зависимости от времени, местоположения и обстановки.

Таким образом утром пользователю будет предложен один набор иконок, на работе — другой, а в вечернее время — третий. Присутствует возможность подправить автоматические алгоритмы и добавить на панель нужные программы в ручном режиме.

Скриншоты Launchify:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 81
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация - другое

Отзывы о программе Launchify

Admin

Отзывов о программе Launchify 1.1.8 для Android пока нет, можете добавить...

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