Launchify - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предоставляет быстрый доступ к программам с панели уведомлений или экрана блокировки. Утилита самостоятельно определяет какие приложения пользователь использует чаще других, в зависимости от времени, местоположения и обстановки.

Таким образом утром пользователю будет предложен один набор иконок, на работе — другой, а в вечернее время — третий. Присутствует возможность подправить автоматические алгоритмы и добавить на панель нужные программы в ручном режиме.