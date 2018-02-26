Программы для Windows » Система » Драйверы » AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.3
AMD Radeon Software для Windows

AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.3Описание   Скачать AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.3СКАЧАТЬ (336,9 Мб) Скриншоты AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.3Скриншоты (3)   Статистика AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.3Статистика   Отзывы о AMD Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.3Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AMD Radeon Software - специальный программный продукт для настройки, управления и оптимизации производительности графических карт семейства AMD. В этот пакет входят наборы драйверов для видеокарт, а также специальная оболочка, позволяющая произвести тонкую настройку всех основных параметров графического процессора, чтобы выжать из него максимум имеющихся возможностей и функциональных характеристик.

Сразу стоит отметить полностью переработанный и усовершенствованный интерфейс приложения, который тут получил название Radeon Settings. Разработчики реализовали весь доступный функционал в интуитивно понятной оболочке, которая отличается высокой скоростью отклика и плавностью работы.

Если же говорить непосредственно о настройке видеокарт AMD, то Radeon Software обеспечивает невероятную производительность и возможность точного управления графикой, видео, дисплеями, а также предлагает инновационные решения по энергоэффективности за счет применения новейших технологий и достижений, среди которых стоит выделить:

  • Высокоскоростная загрузка игр с использованием функции кэширования шейдеров
  • Оптимизированная функция Flip Queue Size помогает получать оперативную информацию с мыши и клавиатуры во время игры
  • Сглаживание кадров: более плавный игровой процесс в играх с поддержкой DirectX
  • Улучшенное качество изображения за счет увеличения разрешения с 1080p до 4K с помощью технологии адаптивной направленной фильтрации
  • Точно настроенный алгоритм динамической контрастности
  • Расширенные настройки качества видео для гибридных процессоров шестого поколения AMD А-серии
  • Поддержка аппаратного ключа Display Port–HDM 2.0
  • Изменяемые настройки дисплея с точной настройкой разрешения, времени и частоты обновления кадров
  • Усовершенствования технологии AMD FreeSync, включающие поддержку технологии AMD CrossFire в играх с поддержкой DirectX и компенсацию низкой частоты кадров, позволяющие добиться более плавного игрового процесса при частоте обновления ниже минимальной
  • Невероятная энергоэффективность при использовании отдельных продуктов и приложений благодаря оптимизации энергопотребления
  • Усовершенствования функции "Управление частотой кадров", включающие возможность энергосбережения, поддержку DirectX в играх и расширенный диапазон управления частотой кадров (20–200 кадров в секунду)

Одним словом, теперь владельцы видеокарт семейства AMD получили действительно мощное решение для настройки, разгона и оптимизации производительности графического процессора, которое позволит в полной мере насладиться высококачественной графикой на своем компьютере.

Последнюю версию драйверов также можно установить в автоматическом режиме с помощью программы AMD Driver Autodetect.

Скриншоты AMD Radeon Software:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)15 / 5 796
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
ТОП-сегодня раздела "Драйверы"
 

DriverHub 1.0.5.1285

Бесплатная и безопасная программа, которая предлагает миллионы драйверов, отсортированных по группам и операционным системам, собранных с официальных сайтов

Display Driver Uninstaller 17.0.8.3

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,

SlimDrivers 2.3.1

SlimDrivers - незаменимое приложение, позволяющее всегда иметь наиболее актуальные версии драйверов для всех компонентов Вашего ПК. Присутствует функция резервного

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package)

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework

Driver Booster Free 5.2.0.688

IObit Driver Booster - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает

Microsoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих

скачать Adguard

Отзывы о программе AMD Radeon Software

Нннн про AMD Radeon Software Crimson Edition 18.2.1 [08-02-2018]

Поддерживает только 64bit?
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 