AMD Radeon Software - специальный программный продукт для настройки, управления и оптимизации производительности графических карт семейства AMD. В этот пакет входят наборы драйверов для видеокарт, а также специальная оболочка, позволяющая произвести тонкую настройку всех основных параметров графического процессора, чтобы выжать из него максимум имеющихся возможностей и функциональных характеристик.
Сразу стоит отметить полностью переработанный и усовершенствованный интерфейс приложения, который тут получил название Radeon Settings. Разработчики реализовали весь доступный функционал в интуитивно понятной оболочке, которая отличается высокой скоростью отклика и плавностью работы.
Если же говорить непосредственно о настройке видеокарт AMD, то Radeon Software обеспечивает невероятную производительность и возможность точного управления графикой, видео, дисплеями, а также предлагает инновационные решения по энергоэффективности за счет применения новейших технологий и достижений, среди которых стоит выделить:
- Высокоскоростная загрузка игр с использованием функции кэширования шейдеров
- Оптимизированная функция Flip Queue Size помогает получать оперативную информацию с мыши и клавиатуры во время игры
- Сглаживание кадров: более плавный игровой процесс в играх с поддержкой DirectX
- Улучшенное качество изображения за счет увеличения разрешения с 1080p до 4K с помощью технологии адаптивной направленной фильтрации
- Точно настроенный алгоритм динамической контрастности
- Расширенные настройки качества видео для гибридных процессоров шестого поколения AMD А-серии
- Поддержка аппаратного ключа Display Port–HDM 2.0
- Изменяемые настройки дисплея с точной настройкой разрешения, времени и частоты обновления кадров
- Усовершенствования технологии AMD FreeSync, включающие поддержку технологии AMD CrossFire в играх с поддержкой DirectX и компенсацию низкой частоты кадров, позволяющие добиться более плавного игрового процесса при частоте обновления ниже минимальной
- Невероятная энергоэффективность при использовании отдельных продуктов и приложений благодаря оптимизации энергопотребления
- Усовершенствования функции "Управление частотой кадров", включающие возможность энергосбережения, поддержку DirectX в играх и расширенный диапазон управления частотой кадров (20–200 кадров в секунду)
Одним словом, теперь владельцы видеокарт семейства AMD получили действительно мощное решение для настройки, разгона и оптимизации производительности графического процессора, которое позволит в полной мере насладиться высококачественной графикой на своем компьютере.
Последнюю версию драйверов также можно установить в автоматическом режиме с помощью программы AMD Driver Autodetect.