AMD Radeon Software - специальный программный продукт для настройки, управления и оптимизации производительности графических карт семейства AMD. В этот пакет входят наборы драйверов для видеокарт, а также специальная оболочка, позволяющая произвести тонкую настройку всех основных параметров графического процессора, чтобы выжать из него максимум имеющихся возможностей и функциональных характеристик.

Сразу стоит отметить полностью переработанный и усовершенствованный интерфейс приложения, который тут получил название Radeon Settings. Разработчики реализовали весь доступный функционал в интуитивно понятной оболочке, которая отличается высокой скоростью отклика и плавностью работы.

Если же говорить непосредственно о настройке видеокарт AMD, то Radeon Software обеспечивает невероятную производительность и возможность точного управления графикой, видео, дисплеями, а также предлагает инновационные решения по энергоэффективности за счет применения новейших технологий и достижений, среди которых стоит выделить:

Высокоскоростная загрузка игр с использованием функции кэширования шейдеров

Оптимизированная функция Flip Queue Size помогает получать оперативную информацию с мыши и клавиатуры во время игры

Сглаживание кадров: более плавный игровой процесс в играх с поддержкой DirectX

Улучшенное качество изображения за счет увеличения разрешения с 1080p до 4K с помощью технологии адаптивной направленной фильтрации

Точно настроенный алгоритм динамической контрастности

Расширенные настройки качества видео для гибридных процессоров шестого поколения AMD А-серии

Поддержка аппаратного ключа Display Port–HDM 2.0

Изменяемые настройки дисплея с точной настройкой разрешения, времени и частоты обновления кадров

Усовершенствования технологии AMD FreeSync, включающие поддержку технологии AMD CrossFire в играх с поддержкой DirectX и компенсацию низкой частоты кадров, позволяющие добиться более плавного игрового процесса при частоте обновления ниже минимальной

Невероятная энергоэффективность при использовании отдельных продуктов и приложений благодаря оптимизации энергопотребления

Усовершенствования функции "Управление частотой кадров", включающие возможность энергосбережения, поддержку DirectX в играх и расширенный диапазон управления частотой кадров (20–200 кадров в секунду)

Одним словом, теперь владельцы видеокарт семейства AMD получили действительно мощное решение для настройки, разгона и оптимизации производительности графического процессора, которое позволит в полной мере насладиться высококачественной графикой на своем компьютере.

Последнюю версию драйверов также можно установить в автоматическом режиме с помощью программы AMD Driver Autodetect.